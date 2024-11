Enem 2024: divulgação do gabarito oficial será antecipada, diz MEC

O ministro da Educação, Camilo Santana, em coletiva de imprensa, na noite deste domingo (10), apresentou o balanço do segundo dia de aplicação do Enem 2024 e informou que o gabarito oficial será divulgado na próxima semana. Inicialmente, o edital previa que a divulgação ocorreria no dia 20 de novembro.

Conforme o ministro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) deverá indicar, no início desta semana, o dia específico de divulgação do gabarito.

O ministro também destacou que, até final de novembro, o Inep divulgará a lista de quem tem direito a receber a parcela extra, de R$ 200,00 do Pé-de-Meia. O recebimento está condicionado à participação nos 2 dias de exames.

O balanço do Enem 2024 foi apresentado por Camilo junto com o presidente do Inep, Manuel Palácios. “Foi um Enem de muita tranquilidade. Tivemos 4 milhões de inscritos participando desse processo”, destacou Palácios

O MEC reforçou que a entrega final do resultado do Enem 2024 ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2025.

Eliminação de participantes

O ministro também destacou que, neste domingo, 1.925 participantes foram eliminados da prova. No primeiro dia de prova foram 4.999 eliminações no Brasil inteiro.

Dentre os principais motivos estão: portar equipamentos eletrônicos; deixar o local de prova portando o caderno de questões antes dos 30 minutos finais de aplicação; ausentar-se das salas antes do horário permitido e divulgar imagem da prova.

Legenda: Os gabaritos e provas anteriores estão disponíveis no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) Foto: Shutterstock

No Brasil, dos 4,3 milhões de inscritos, 69,4% compareceram ao segundo dia de prova. Os ausentes representaram 30,6%. No domingo anterior, o comparecimento foi de 73,4% e a abstenção ficou em 26,6%. Nos dois dias, a proporção de faltosos foi menor do que em 2023.

“Meu grande objetivo é saber a taxa de abstenção de alunos matriculados no 3 ano do ensino médio tanto na escola pública como privada no Brasil. Nossa intenção é que não aconteça abstenção no 3 ano”, destacou o ministro.

Camilo também enfatizou que até o final de novembro esses dados serão extraídos pelo Inep e serão trabalhados para que seja monitorado, por exemplo, o efeito do Pé-de-Meia.