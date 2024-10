Camilo Santana descarta candidatura à presidência em 2026: 'Não tenho intenção de disputar nada'

O ministro Camilo Santana (PT) descartou a possibilidade de concorrer à Presidência da República em 2026, caso Lula não tente uma reeleição. Questionado sobre a ventilação de seu nome para a sucessão no Palácio do Planalto, ele disse não ter "intenção de disputar nada", uma vez que foi eleito para o cargo de senador, do qual está licenciado, cujo mandato é de 8 anos. Ou seja, vai até 2030.

O nome dele já vinha sendo ventilado em Brasília, mas ganhou força após as eleições municipais de 2024. Principal cabo eleitoral de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza, Camilo conseguiu eleger o único petista à prefeitura de uma capital. A declaração foi feita nesta quarta-feira (30), durante coletiva de imprensa na reunião de ministros da Educação do G20.

"Eu tenho um mandato de senador, são 8 anos ainda. Então, não tenho intenção de disputar nada em 2026. Minha motivação agora é contribuir com o Ministério da Educação, contribuir com o presidente Lula" Camilo Santana (PT) Ministro da Educação

Próximos passos

Na ocasião, o ministro também comentou sobre a conversa que Evandro teve com o presidente em Brasília, nessa terça (29), logo após o resultado do segundo turno. Segundo ele, o momento foi de "parabenização". Porém, uma nova visita do prefeito eleito de Fortaleza a Lula ficou agendada para ocorrer "em breve", para dar seguimento a "compromissos assumidos com a população" que necessitam de parceria com o Governo Federal para serem executados.

"Ficou marcado para que o Evandro possa voltar em breve, e eu me coloco à disposição de estar presente nessa reunião para apresentar as prioridades, mesmo antes de tomar posse, para que ele já possa começar a trabalhar junto ao Governo Federal e ao Governo do Estado para cumprir os compromissos que ele assumiu junto à população de Fortaleza", frisou.