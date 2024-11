2º dia da Prova do Enem 2024 tem matemática financeira, temas ambientais e Covid; veja análise

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, neste domingo (10), trouxe questões das áreas de Ciências da Natureza e Matemática. As perguntas, avaliam professores ouvidos pelo Diário do Nordeste, após o início do exame, não tinham textos muito longos. Os conteúdos envolveram de matemática financeira a temas ambientais, em biologia. Houve também menção à vacina contra a Covid 19.

Neste domingo, a prova tem 45 questões de Matemática e outras 45 de Ciências da Natureza, que engloba Física, Química e Biologia. Segundo os professores, o formato foi bem semelhante às provas aplicadas no Enem em anos anteriores.

O supervisor de Avaliações no SAS Educação, Pedro Lopes, explica que em Ciências da Natureza havia duas questões de Física utilizando tirinhas. Uma delas sobre trajetória orbital que, explica ele, levava o candidato a indicar qual o vetor representa a força que o chão exerce sobre uma criança na hora em que ela cai de um balanço.

Outra questão também de Física, informa Pedro, utilizou tirinha com desenhos de esquimós (povos que vivem nas regiões mais frias do planeta). A questão indagava aos candidatos o porquê a geladeira é um item necessário também em contexto de baixas temperaturas.

Legenda: Tirinha que consta na prova do Enem 2024

O gerente de Avaliações do SAS Educação, João Eduardo Pinhata, destaca que a prova deste domingo contou com uma quantidade equilibrada de questões de Ciência da Natureza e, segundo ele, tinha poucos cálculos. “Muitas interpretações, com gráfico, esquemas, fórmulas químicas, circuitos elétricos e fórmulas de química orgânica”, completa.

No caso da Matemática um dos destaques são as questões de matemática financeira conectada com porcentagens e juros. “Também tiveram questões com geometria plana, espacial e com destaque para a planificação”, acrescenta.

Outra especialista em Avaliações do SAS Educação, Joyce Sousa, avalia que na prova de Matemática a questão mais difícil era de probabilidade. A questão pedia ao candidato para calcular determinada probabilidade envolvendo uma situação problema de tempo no trânsito.

Imunidade e meio ambiente

Joyce também relatou que na área de Biologia a prova tinha uma questão sobre imunidade e Covid 19. Segundo Joyce, o texto falava sobre a proteína spike do vírus e pedia para que o aluno escolhesse a alternativa que explica como a vacina age no corpo humano depois de aplicada no organismo.

A área de Biologia também tinha questões sobre o impacto dos microplásticos para a fauna e outra que abordou o fato de o Brasil está entre os países que mais reciclam latas de alumínio no mundo.