Enem 2024: CE tem 2º maior comparecimento de alunos do Brasil e 100% de concluintes da rede pública

O Ceará registrou o segundo maior percentual de comparecimento de inscritos no 1º dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre os estados brasileiros, em 2024. Dos 250.388 participantes, 78,5% estiveram nos locais de provas no último domingo (3). Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (8) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O estado cearense ficou atrás apenas de Sergipe, que teve 78,9% de comparecimento dos inscritos no 1º dia de prova. Os estados do Nordeste, inclusive, foram destaque em presença no Exame. Dos 9 entes, seis ocupam as primeiras colocações de percentual de presença de participantes. No País, a média de presença dos participantes do Enem foi de 73,5%.

Além disso, o Ceará teve 100% dos alunos concluintes do Ensino Médio da rede pública inscritos no Exame. No ano passado, esse número foi de 89,5%. Apesar de inferior ao deste ano, foi o maior o percentual entre as unidades federadas em relação ao público-alvo na edição de 2023.

Legenda: Inscrições de concluintes do Ensino Médio Foto: MEC/Inep

No Enem de 2024, porém, o Estado não foi único a alcançar 100% das inscrições dos alunos da rede pública. Ao todo, 14 unidades federadas atingiram o índice em relação aos concluintes do ensino público. Para o ministro da Educação (MEC), Camilo Santana (PT), essa foi uma "das coisas mais importantes do Enem", uma vez que é a principal porta de entrada para o Ensino Superior. Ele atribuiu o resultado ao Pé-de-Meia e aos estímulos dos profissionais que compõem as redes estaduais, em entrevista no primeiro domingo de provas.

"Eu considero que foi uma das coisas mais importantes este ano do Enem, a gente teve em 2023 apenas 58% dos alunos concluintes do Ensino Médio público do Brasil inscritos, e este ano chegamos a 94%. Muitos estados a 100%. Então, acho que esse foi um passo importante, não só pelos esforços dos estados, mas consideravelmente um efeito forte do programa Pé-de-Meia, que pagará ao aluno inscrito que realizar as duas etapas da prova, no dia 3 e no dia 10, mais uma parcela extra para esses alunos" Camilo Santana (PT) Ministro da Educação

Veja ranking de comparecimento no Enem 2024:

SE 78,90%

CE 78,50%

RN 77,60%

PI 77,10%

PE 76,10%

PB 75,90%

SP 75,90%

SC 75,30%

PA 75,20%

PR 75,20%

MA 74,80%

MG 74,80%

DF 74,50%

RJ 74,40%

ES 73,90%

AL 73,80%

GO 72,80%

TO 72,70%

BA 72,30%

MS 71,20%

RR 71,20%

RO 70,70%

AP 70,30%

MT 69,80%

AC 68,70%

AM 60,40%

RS 57,30%

Segundo dia de provas do Enem 2024

O segundo dia de aplicação de provas do Enem 2024 será domingo (10) em todo o Brasil, quando os candidatos terão 5 horas para responder questões objetivas sobre química, física, biologia e matemática.

Conforme o edital, os participantes responderão perguntas de múltipla escolha, sendo metade delas sobre Matemática e a outra de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. Os conteúdos do segundo dia do Enem serão os seguintes:

Ciências da Natureza e suas Tecnologias: Química, Física e Biologia

Matemática e suas Tecnologias: Matemática

O Enem é realizado em todas as unidades federativas, e os candidatos responderão 180 questões, divididas em 4 áreas do conhecimento, mais a prova de redação. Cerca de 4,3 milhões de pessoas confirmaram a inscrição em 2024.

O que levar para o dia de prova do Enem

No dia da prova, os candidatos precisam apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto para a realização das provas. Pode ser RG, CNH, carteira de trabalho, passaporte e até documentos digitais com foto (como e-Título), por exemplo.

Além disso, é preciso utilizar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

As provas são realizadas simultaneamente em todos os estados, e no Distrito Federal, seguindo o horário de Brasília. Atrasos não são tolerados e, em todas as edições, candidatos perdem o Exame por chegarem após o fechamento dos portões.

