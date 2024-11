Quem pode pedir a reaplicação do Enem 2024? Entenda como funciona

Os participantes que faltaram ao primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, realizado no último domingo (3), podem solicitar a reaplicação caso apresentem um motivo justificado como doenças infecciosas ou problemas logísticos, conforme o edital.

Haverá apenas uma reaplicação de provas do Enem 2024, que será nos dias 10 e 11 de dezembro (terça e quarta-feira). O pedido de reaplicação do exame deve ser feito na Página do Participante, entre os dias 11 e 15 de novembro.

Mesmo tendo o mesmo formato, as questões e o tema da redação serão diferentes na reaplicação, para garantir a equidade entre os candidatos. Os resultados das provas de reaplicação do Enem 2024 serão divulgados com os das provas regulares, em 13 de janeiro de 2025.

Casos de reaplicação

Serão considerados motivos justificáveis os participantes impossibilitados de comparecer por estarem infectados por doenças como tuberculose, coqueluche, difteria, meningites, varíola, varíola os macacos, influenza A e B, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e covid-19.

Já os problemas logísticos incluem desastres naturais, comprometimento da infraestrutura local, falta de energia elétrica que comprometa a visibilidade da prova e erro na execução de procedimentos que causem prejuízo ao participante. Os participantes que fariam a prova a mais de 30 km de sua casa também têm direito à reaplicação, caso solicitem.

Passo a passo

Quando solicitar a reaplicação, o participante deve justificar a ausência, por meio de um documento legível, em língua portuguesa, que comprove a condição que motivou a falta no dia do exame.

De acordo com o edital, o simples pedido do candidato prejudicado em uma das duas fases de provas do exame e o envio do documento comprobatório não garantem a reaplicação da prova, tendo em vista que o Inep irá analisar, individualmente, a solicitação do pedido.

Em casos de problemas de saúde, é preciso incluir um atestado médico com assinatura do profissional de saúde. Após o envio pela página do participante, os dados não poderão ser alterados.

Vale ressaltar que os candidatos que faltaram ao primeiro dia de prova poderão sem problemas participar do segundo dia de exame na data regular do dia 10.