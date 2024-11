Concurso dos Correios registra quase 1,7 milhão de inscritos; veja data da prova e outros detalhes

Quase 1,7 milhão de pessoas se inscreveram para o concurso dos Correios. As inscrições encerraram na última segunda-feira (28), e, de acordo com a estatal, o número de interessados nas vagas desta vez supera o total de candidatos do último concurso do órgão, em 2011, quando 1,1 milhão de participantes disputaram 9 mil oportunidades.

"Tantas pessoas com interesse em trabalhar nos Correios comprova que estamos no caminho certo para o fortalecimento da empresa. Os Correios estão se preparando para um salto de qualidade, com modernização e inovação em várias frentes", adianta o presidente da estatal, Fabiano Silva dos Santos.

Vagas

São ofertadas, ao todo, 3,5 mil vagas imediatas, sendo 3 mil de nível médio, para o cargo de carteiro, e 412 de nível superior, para diferentes áreas.

Mais de 1,5 milhão dos inscritos concorrem às vagas de nível médio, cujo salário inicial é de R$ 2.429,26, além de benefícios. Outros 111 mil candidatos pretendem disputar os cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 6.872,48.

As especialidades de nível superior são:

Advogado;

Analista de sistemas;

Arquiteto;

Arquivista;

Assistente social;

Engenheiro.

*Para engenheiros e arquitetos, os salários serão ajustados para atender ao piso legal das categorias, atualmente em R$ 10.302,00.

Aplicação das provas

Para os cargos de agente de Correios, de nível médio, as provas serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões. Já para os de analista de Correios, de nível superior, serão objetivas de caráter eliminatório e classificatório, além de prova discursiva com redação de até 30 linhas.

A previsão é de que as provas sejam aplicadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) no dia 15 de dezembro deste ano, em todo o Brasil.