Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4)

Concursos e seleções estão com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (4), com salários que chegam a mais de R$ 7 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As vagas são para Fortaleza e também cidades do Interior do Estado. Alguns dos processos se encerram nesta semana. Confira a lista abaixo:

PGM Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza realiza concurso para a Procuradoria Geral do Município (PGM), com salários de R$ 7.253,44. São 30 vagas diretas, e 60 de formação de cadastro de reserva, para o cargo de Analista da PGM. Segundo previsto em lei e no edital, 20% das vagas são reservadas a candidatos negros.

>> Leia o edital

A carga horária semanal da vaga é de 40 horas. Os interessados devem ter graduação em Administração, Ciências da Computação, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia ou Estatística.

As inscrições seguem até 6 de novembro, no site do Canal de Concursos de Fortaleza. Para validar a inscrição, o candidato deve pagar uma taxa de inscrição de R$ 200.

A primeira etapa, da prova objetiva, está prevista para o dia 1º de dezembro. A segunda etapa ocorre entre 15 e 17 de janeiro de 2025; e a terceira e a quarta, no dia 9 de fevereiro. O resultado e o encaminhamento para a homologação do concurso têm previsão para 21 de fevereiro.

ACFor

A Agência de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental de Fortaleza (ACFor) realiza concurso público com 13 vagas e formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para os cargos de Analista de Regulação e de Auditor.

O salário inicial é de R$ 7.253,44 para ambos os cargos, com carga horária de 40 horas semanais. O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.

>> Confira mais detalhes no edital

As inscrições podem ser feitas até 10 de novembro, através do canal Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza. A taxa de inscrição é de R$ 200. A primeira fase do concurso será realizada em Fortaleza, no dia 15 de dezembro deste ano.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

UFC

As inscrições do concurso da Universidade Federal do Ceará (UFC) para técnico-administrativo em educação (TAE) seguem abertas até o dia 13 de novembro. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente por meio do site do concurso, que é coordenado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

São ofertadas 144 vagas distribuídas entre os níveis médio, técnico e superior. Os selecionados atuarão em campi da UFC em Fortaleza, Crateús, Itapajé, Quixadá, Russas e Sobral.

As vagas serão distribuídas entre os seguintes cargos:

79 para assistente em administração (nível médio);

36 para técnico de tecnologia da informação (nível médio);

24 para analista de tecnologia da informação (nível superior);

5 para engenheiro civil (nível superior).

A remuneração inicial para os cargos de nível médio e técnico é de R$ 2.667,19, além de auxílio-alimentação no valor de mil reais. Para o nível superior, o salário inicial é de R$ 4.556,92, também acrescida de mil reais de auxílio-alimentação.

>> Veja edital completo

Prefeitura de Tarrafas

A prefeitura de Tarrafas, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 112 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O certame também oferta 231 vagas para cadastro de reserva.

Há oportunidades para cargos como auxiliar de serviços gerais, motorista, vigia, técnico de enfermagem, professor de áreas diversas, assistente social, psicólogo, nutricionista, advogado, veterinário, médico, entre outros. A remuneração inicial varia de R$ 1.412,00 a R$ 5.400,00.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de novembro, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

>> Veja edital completo

Core-CE

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado do Ceará (Core-CE) anunciou a realização de concurso público com vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio e superior.

São quatro vagas efetivas para preenchimento imediato, sendo duas para assistente administrativo, uma para fiscal, uma para assistente jurídico e outras 36 distribuídas para formação de cadastro de reserva, totalizando 40 vagas.

>> Veja edital

Os salários iniciais variam de R$ 2.510,84 a R$ 6.140,90 mais benefícios, como vale-alimentação, vale-transporte e plano de cargos e salários. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições acontecem até as 23h do dia 10 de dezembro de 2024, exclusivamente por meio do site do Instituto Quadrix, banca organizadora do concurso.