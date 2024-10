Como conciliar trabalho e estudo para concurso público? Especialista dá dicas de como se organizar

Estudar para concurso público é uma tarefa árdua, que requer bastante foco para manter uma rotina de estudos. Nesse contexto, conciliar trabalho com a dedicação necessária aos livros é um obstáculo a mais para muitos profissionais, que precisam lidar com a pressão do tempo e a necessidade de uma preparação eficaz.

Para ajudar candidatos nessa situação, o Diário do Nordeste conversou com a professora Carla Mariana Café Botelho, especialista em mentoria de estudos, que apresentou estratégias e alternativas para facilitar essa difícil combinação.

Segundo ela, a aprovação de candidatos que se desdobram entre a rotina de trabalho e os estudos é possível mediante disciplina e um cronograma de estudos viável e de longo prazo. Além disso, mudanças na rotina, em muitos casos com algumas abdicações, podem ser um diferencial.

"Alunos que são aprovados costumam precisar tomar escolhas difíceis, como deixar de ir a alguns eventos, muitos costumam acordar bem cedo para estudar, outros precisam estudar durante o final de semana inteiro", cita.

Principais erros

Conforme a professora, erros comuns cometidos por concurseiros que trabalham estão ligados à falta de rotina e à imposição de metas impossíveis de serem cumpridas, como leituras muito densas ou prazos apertados. "Quando a meta não é batida, gera-se um desestímulo e o estudo acaba sendo visto como um fardo. Uma rotina de estudos compatível e com prazos razoáveis é muito mais bem aproveitada do que um estudo intensivo que não mantém constância", destaca.

Outro ponto que costuma ser negligenciado, acrescenta Carla Mariana, é conciliar os estudos e trabalho com hábitos saudáveis, uma vez que o corpo necessita da união entre exercícios físicos e boa alimentação para manter a concentração, o foco e a energia necessária para a rotina.

"O estudo para concurso é um estilo de vida, que demanda mais do que só o estudar, mas também hábitos que tornem o estudo compatível com uma rotina apertada. O trabalho, por si só, já demanda muito da nossa mente e do nosso corpo, e acrescer o estudo a isso só torna tudo mais pesado. E se o aluno dorme tarde e acorda cedo, come muita coisa que não faz bem, não pratica exercícios e não bebe água, o estudo não é absorvido e as horas de leitura acabam não fixando ou se tornando mais cansativas, o corpo e a mente ficam indispostos e sobrecarregados", explica a professora.

Saiba qual área e concurso de interesse

Ainda conforme a especialista, outro erro comum é a falta de foco na definição do concurso e da área pretendida pelo candidato. Isso faz com que muitas pessoas se preparem para vários certames ao mesmo tempo, o que demanda o conhecimento de disciplinas diversas e métodos de preparação diferentes, que variam de edital para edital.

Outro ponto importante é definir uma metodologia específica, para saber exatamente como se preparar e o que fazer naquele período de estudo.

"O melhor cenário é sempre escolher o formato que mais se encaixa com o seu estilo de vida, sua forma de estudar, e não o que aprovou o 'fulano' ou o 'sicrano', mas o que funciona para você individualmente, e seguir esse mesmo método do início ao fim. Para alguns alunos o que funciona é assistir vídeo aula no ônibus do trabalho para casa, e para outros o que funciona é resolver 'x' questões por dia. Cada pessoa tem suas peculiaridades, suas nuances, suas dificuldades, e o que funciona para um não necessariamente funciona para outro", destaca.

Veja também Papo Carreira O que comer antes de prova de concurso público? Nutricionista dá dicas de como se alimentar Papo Carreira Simulado de prova de concurso público: Veja como estudar e onde encontrar Papo Carreira Como estudar para concurso público sozinho? Especialistas listam dicas práticas de como se organizar

Estabeleça metas pequenas no início

Para quem tem a rotina cheia, o primeiro passo para a se organizar no estudo para concurso é começar aos poucos, com metas pequenas, recomenda Carla Mariana.

"Além disso, o principal é escolher uma área que realmente te fascina, um estudo que seja prazeroso porque você se imagina naquela profissão. Alguns alunos pegam a média de salário, fazem mapas dos sonhos com as conquistas que querem alcançar através desse concurso, e montam esse quadro de motivações para olhar todos os dias. Uma mente focada e uma rotina de estudos com um cronograma viável são os primeiros passos", afirma.

Como conciliar trabalho e estudo para concurso

Veja abaixo dicas práticas de como conciliar trabalho e estudo para concurso público de forma eficiente, de acordo com a professora Carla Mariana.

Não se compare: o que funcionou para aprovar o 'fulano' não é o que funciona para você necessariamente; Não se apresse: o estudo para concurso é uma semente plantada pra colheita a longo prazo. Um passo de cada vez; Metas possíveis: estabeleça metas que você consegue cumprir e que se adequem a sua realidade; Tenha foco: foque, seja numa metodologia específica ou numa carreira que faz sentido para você. Vários concursos e várias metodologias de estudos podem te deixar totalmente perdido.

*Carla Mariana Café Botelho é graduada em direito pela Universidade de Fortaleza, mestre e Doutoranda em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e mentora de estudos.