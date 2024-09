O que comer antes de prova de concurso público? Nutricionista dá dicas de como se alimentar

Se você é um concurseiro recorrente, já sabe que enfrentar uma verdadeira maratona de estudos é inerente para o sucesso nas provas do cargo desejado. O que muita gente talvez não perceba é o poder de uma grande aliada nesse processo, a alimentação.

Consumir alimentos de forma balanceada tem impacto direto no equilíbrio do organismo e na energia necessária ao cérebro para as atividades mentais diárias, entre elas, o poder de concentração.

Segundo a nutricionista Mirella Sales, seja no período anterior ou durante a prova, preparar o corpo nutricionalmente é essencial para um bom desempenho.

"Alguns cuidados alimentares podem ajudar a manter os níveis de energia durante os longos períodos de estudo, contribuindo para melhorar o foco, a memória e a performance no dia da prova", destaca.

O que comer durante a jornada de estudo?

No período de estudos, a nutricionista recomenda investir em alimentos que fornecem energia, minerais e nutrientes essenciais, como frutas e legumes. Conforme a especialista, eles reforçam o sistema imunológico, evitando que a fadiga e o estresse aumentem a vulnerabilidade a doenças.

"Além disso, as fibras presentes nesses alimentos ajudam a manter os níveis de energia estáveis, fornecendo combustível para períodos mais longos de estudo", afirma.

Também importante para a saúde do cérebro, Mirella Sales destaca o ômega-3, encontrado em peixes como salmão, sardinha e truta, além de sementes e oleaginosas. O nutriente desempenha um papel essencial na melhora da memória e do humor, além de proteger o cérebro contra o estresse oxidativo.

Outra orientação da profissional é não descuidar da hidratação, uma aliada para otimizar o foco. "A falta de hidratação pode causar cansaço, dores de cabeça e diminuição da concentração. Por isso, esteja sempre com uma garrafa de água ao alcance, inclusive durante a prova", explica.

Ainda segundo Mirella Sales, a alimentação saudável e equilibrada durante o processo de estudos deve estar associada à prática regular de exercícios físicos, pois isso contribuirá para uma melhor adaptação do corpo e, consequentemente, para um desempenho superior no dia da prova, tanto a curto quanto a longo prazo.

Legenda: Frutas e legumes são alimentos que fornecem energia, minerais e nutrientes essenciais para o período de estudos Foto: Shutterstock

O que comer na véspera e no dia da prova?

Nos dias que antecedem a prova, a nutricionista recomenda evitar refeições pesadas ou alimentos os quais os candidatos não estejam acostumados a consumir, especialmente na véspera da prova, evitando assim desconfortos gastrointestinais que podem atrapalhar o sono.

As refeições devem ser planejadas em horários regulares, priorizando alimentos que ofereçam saciedade e energia de forma constante. Além disso, um bom sono na noite anterior é crucial para que o cérebro esteja descansado e pronto para o desafio.

No café da manhã, Mirella recomenda incluir fontes de carboidratos complexos, como pães integrais e frutas, combinados com proteínas magras, como ovos ou iogurte natural.

Esses alimentos fornecem energia sustentada e nutrientes essenciais para o funcionamento do cérebro, como vitaminas do complexo B e antioxidantes. Por exemplo, uma omelete com torradas integrais ou um smoothie de frutas com iogurte e aveia são opções rápidas e saudáveis para começar o dia Mirella Sales

O que comer na hora da prova?

No dia da prova, é comum que muitos candidatos levem lanches rápidos para consumo, como chocolates e outros doces. Para os que optam por comer neste momento, a nutricionista orienta a preferência por chocolates com 70% de cacau, com menor teor de açúcar e ricos em antioxidantes, flavonoides e cafeína.

Ainda conforme Mirella, esses compostos ajudam a melhorar a concentração e o desempenho cognitivo. No entanto, a orientação é evitar chocolates ao leite e doces refinados, que podem causar picos rápidos de glicose no sangue seguidos de quedas abruptas, resultando em falta de foco, fadiga e sonolência.

Dentre outras opções de lanches rápidos para manter a energia, a nutricionista destaca barras de cereais integrais, frutas secas, oleaginosas e biscoitos integrais como boas escolhas. Esses alimentos mantêm os níveis de glicose estáveis e evitam quedas de energia que poderiam comprometer o raciocínio.

"Lembre-se: em dias de prova, evite experimentar algo novo. Dê preferência aos alimentos que já fazem parte da sua alimentação e que você sabe que te fazem bem", destaca.

É importante destacar, no entanto, que as bancas de concursos públicos definem as regras do que pode e o que não pode ser levado em prova de concurso público, que incluem os alimentos permitidos e as condições de embalagens. Por isso, é necessário estar atento ao que diz o edital de cada certame.

*Mirella Sales é nutricionista clínica e esportiva, formada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece)