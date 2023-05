Ômega 3: o que é, para que serve e como consumir

O ômega 3, também conhecido como óleo de peixe, é um ácido graxo essencial, que ajuda na prevenção de diversos tipos de doenças, além de auxiliar na prática de exercícios físicos e diminuir o risco de lesões em atividades intensas.

Mesmo possuindo um grande número de ações positivas, o corpo humano não consegue produzi-lo por contra própria, portanto, deve ser obtido através da dieta ou suplementação, sendo encontrado em preixes de água fria, sementes e em alguns tipos de vegetais, explica o nutricionista Wender Martins*.

O Diário do Nordeste conversou com especialistas para descobrir outros detalhes sobre o composto. Veja abaixo!

É um ácido graxo poliinsaturado essencial que o corpo humano não consegue produzir por conta própria. Dessa forma, ele deve ser obtido através da dieta ou suplementação.

Segundo a nutricionista Alessandra Toffano*, existem três tipos principais de ácidos graxos ômega 3: o ácido alfa-linolênico (ALA), o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA).

Legenda: Existem três tipos principais de ácidos graxos ômega 3: o ácido alfa-linolênico (ALA), o ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido docosahexaenoico (DHA). Foto: Shutterstock

O ALA é encontrado somente em fontes vegetais, como óleo de linhaça, nozes, sementes de chia, espinafre, agrião e alface, enquanto o EPA e o DHA estão em peixes de água fria , como salmão, atum e sardinha, podendo, também, ser obtidos através de suplementos alimentares.

Benefícios do Ômega 3

Saúde cardiovascular

Estudos publicados em 2017 pela American Heart Association (AHA) mostram que o ácido pode reduzir em até 10% o risco de morte súbita em indivíduos com alta predisposição para doenças relacionadas ao coração. Além disso, ele ajudar a diminuir os níveis de triglicerídeos e colesterol LDL - colesterol "ruim" - no sangue.

Saúde cerebral

O composto é um importante aliado contra as doenças cerebrais. Estudos sugerem que o ômega 3 melhora o controle das emoções e do humor do indivíduo, auxiliando no tratamento de pessoas com depressão e ansiedade. O consumo do ácido pode reduzir o risco de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer. Ele também é fundamental para o desenvolvimento e função cerebral, podendo ajudar a melhorar a memória e a concentração.

Saúde ocular

O ômega 3 pode ajudar a prevenir a degeneração macular, relacionada à idade, e a melhorar a saúde dos olhos em geral.

Propriedades anti-inflamatórias

O ácido ajuda a reduzir a inflamação no corpo, o que pode auxiliar na prevenção ou diminuir o risco de doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide.

O ômega 3 também auxilia no processo de emagrecimento, na regulação da pressão arterial e na melhora da saúde gastrointestinal.

Para que serve na musculação?

Wender Martins pondera que na prática esportiva, em especial praticantes de musculação, o uso de ômega 3 atua na melhora do desempenho nos treinos. O mesmo atua na otimização da recuperação muscular, melhorando o tempo de descanso entre uma série e outra, além de reduzir as dores musculares pós-treino.

Legenda: O uso de ômega 3 atua na melhora do desempenho nos treinos. Foto: Shutterstock

No mais, o composto traz um outro impacto positivo na saúde cardiovascular, diminuindo a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio durante a prática esportiva.

Existem malefícios?

Os malefícios do ácido são diretamente relacionados ao uso sem acompanhamento nutricional. Conforme o especialista, quando o consumo do composto é realizado em excesso, os níveis de colesterol podem aumentar e a resposta imunológica do organismo deve diminuir.

Como complemento, a nutricionista aponta que sangramento, interações medicamentosas, toxicidade, efeitos gastrointestinais e contaminação podem ser efeitos colaterais relacionados ao excesso de uso.

Como consumir ômega 3?

Quando o consumo for feito através da suplementação, recomenda-se que a ingestão seja feita em horários próximos às principais refeições - almoço e jantar - devido a alta concentração de fontes de gorduras, o que otimiza a sua digestão e absorção.

Legenda: É necessário buscar orientação profissional para definir a dosagem diária. Foto: Shutterstock

Quando o consumo for feito através da dieta, orienta-se ingerir, em média, 230 gramas de peixe por semana. Vale lembrar que a quantidade a ser ingerida varia, então é necessário buscar orientação profissional para definir a dosagem diária.

Não existe um horário específico para a ingestão do Ômega 3. O horário ideal varia de acordo com o objetivo individual, preferências pessoais e rotina diária. Na maioria dos casos, algumas pessoas preferem tomar o ômega 3 com as refeições, já que a absorção de ômega 3 é melhorada na presença de gorduras e alimentos. Não existe um limite de tempo pré-estabelecido para o consumo de Ômega 3, já que o consumo contínuo do composto pode fazer parte de um estilo de vida saudável e equilibrado. Contudo, é necessário um acompanhamento profissional adequado para definir a quantidade que pode ser ingerida. Não existem estudos que demonstrem uma relação negativa entre o consumo do ômega 3 e a saúde do fígado. Entretanto, o consumo em excesso pode levar a um aumento das enzimas hepáticas, que são indicadores de danos no fígado. Isso pode ocorrer especialmente em pessoas que já têm doenças hepáticas subjacentes ou que tomam outros medicamentos que podem afetar o fígado. Não há relação entre o consumo de ômega 3 e o aumento dos níveis de sono. No entanto, como o composto pode ser encontrado em alimentos como peixes gordurosos e sementes de chia, que são ricos em triptofano - um aminoácido que pode ajudar a promover o sono - algumas pessoas podem sentir sonolência depois de consumir alimentos ricos em ômega 3. Não. Contudo, o consumo do ômega 3 pode favorecer a utilização da gordura em excesso como fonte de energia em atividades física, além de levar ao aumento dos níveis de Leptina, conhecido como “hormônio da Saciedade”. Além disso, o ácido pode ajudar a aumentar a taxa metabólica, o que colabora com a queima de calorias e promove a perda de peso.

* Wender Martins é nutricionista clínico e esportivo, formado pela Uninassau Fortaleza e Pós-graduando em nutrição clínica, esportiva e exames laboratóriais.

* Alessandra Toffano é nutricionista especialista em emagrecimento feminino, saúde da mulher e nutrição comportamental formada pela Universidade Gama Filho/RJ.

*Estagiário sob supervisão do editor Felipe Mesquita