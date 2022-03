Chia: veja principais benefícios e como consumir

A chia é um tipo de semente bastante presente em dietas balanceadas. Rica em fibras e ácido alfa linolênico (ômega 3), ela possui proteínas, vitaminas, minerais, gorduras e carboidratos, além de antioxidantes.

Essa semente tem a capacidade de absorver água (até 10x o seu volume, devido ao conteúdo de fibras) e formar um gel viscoso que interfere na absorção de nutrientes e ajuda na digestão. Também é uma aliada no combate à obesidade, na prevenção do câncer de cólon, na regulação do colesterol, na saúde do cabelo e da pele, além de atuar no fortalecimento da imunidade.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a nutricionista Andressa Fontes* destaca os benefícios da chia para a saúde, as informações nutricionais e formas de consumo da semente, além de opções de receitas práticas para ajudar a incluí-la na dieta de forma simples.

Composição nutricional da chia

Legenda: A chia tem ação anti-inflamatória e antioxidante Foto: Shutterstock

100g de chia contém: 16,5g de proteínas; 30,7 de lipídeos; 42,1g de carboidratos; 34,4g de fibras; 631mg de cálcio; 335mg de magnésio; 860mg de fósforo; 7,7mg de ferro; 16mg de sódio; 407mg de potássio; 4,6mg de zinco; 55,2mg de selênio e 442 kcal.

A nutricionista destaca que a quantidade sugerida para consumo é 1 colher de sopa (em média 10g) até 2x ao dia.

Principais benefícios da chia

O ômega 3 presente na chia é responsável pela sua atividade anti-inflamatória. O destaque dos seus benefícios é o teor de fibras, grande aliado no combate à obesidade. "O consumo de chia aumenta a saciedade e diminuição da fome, consequentemente favorecendo o controle da ingestão calórica", explica Andressa Fontes.

Segundo a nutricionista, um estudo revelou que, no consumo de 8g da fibra a cada 1000kcal ingeridas, já se pode observar benefícios na perda de peso e na diminuição de 10% do consumo energético, além da perda de 1,9kg após mais de 3 meses de dieta.

A ação anti-inflamatória pelo conteúdo de ômega 3 presente na chia é principalmente associada às fibras. Confira os benefícios:

Combate à obesidade;

Saúde intestinal, em especial melhorando a constipação, e na prevenção do câncer de cólon ;

; Combate a doenças inflamatórias intestinais;

Combate a doenças cardiovasculares;

D islipidemia;

islipidemia; Ajuda no controle da diabetes;

Ajuda no controle da pressão arterial.

Como atuam as fibras?

As fibras da chia atuam por meio de diversos mecanismos, dentre eles:

Redução da densidade energética calórica da dieta (pela retenção de água);

Estímulo da secreção de saliva e do suco gástrico, favorecendo a saciedade;

Redução da velocidade do esvaziamento gástrico;

Diminuição da absorção de macronutrientes, principalmente lipídeos e sais biliares no intestino delgado;

Efeitos sobre os hormônios gastrointestinais (colecistoquinina, gastrina ou glucagon);

Diminuição da curva insulinêmica e da formação de gordura (lipogênese), principalmente abdominal, por conta da diminuição do açúcar no sangue pós-refeição;

Aumento da sensibilidade à insulina e melhoria da resposta glicêmica por retardar o tempo de absorção de glicose e, consequentemente, favorecer a utilização de lipídeos.

Legenda: Iogurtes e frutas podem ser boas combinações para o consumo da chia Foto: Shutterstock

Regulação do colesterol

A profissional destaca que os principais fatores de proteção relacionados ao consumo de fibras nas doenças cardiovasculares estão associados à:

Diminuição da absorção de lipídeos

Reabsorção de colesterol e sais biliares

Alteração de lipoproteínas no fígado

Produção de ácidos graxos de cadeia curta, que atuam inibindo a enzima produtora de colesterol (HMG-Coa redutase).

Além disso, estudos mostram que o consumo regular de fibras solúveis pode reduzir os níveis de colesterol total, lipídeos totais séricos e LDL.

Chia emagrece?

"Nenhum alimento por si só engorda ou emagrece, pois o resultado do emagrecimento depende do déficit calórico, mas ela é uma aliada no emagrecimento, pois o seu conteúdo de fibra solúvel auxilia muito na saciedade e controle do apetite”, informa Andressa Fontes.

Legenda: A chia pode ser combinada às frutas e outras sementes na dieta Foto: Shutterstock

Chia é bom para o intestino?

"Sim. As fibras não são digeridas pelo nosso organismo, mas são fermentadas ao longo do intestino, formando produtos indispensáveis à saúde dos colonócitos. Ela auxilia na formação do bolo fecal, mantém a microbiota saudável e previne câncer de cólon", destaca a profissional.

Saúde do cabelo e da pele

No intestino, a chia tem a capacidade de formar um gel e contribuir para a formação de ácidos graxos de cadeia curta (produtos da fermentação das fibras prebióticas pelas bactérias intestinais). “Esses ácidos graxos regulam o ph intestinal, favorecem o controle da microbiota e também interferem na absorção de nutrientes, dentre eles cálcio, zinco e ferro, nutrientes que são importantes para a saúde do cabelo e pele”, diz.

Imunidade

A chia atua no fortalecimento da imunidade, principalmente na imunidade inata (natural – não dependente de invasores). Segundo a nutricionista, temos, no intestino, uma barreira de mucosa, que funciona como uma seleção do que deve ou não entrar no corpo, além de fatores de imunidade associados.

Legenda: A chia é uma aliada para o bom funcionamento do intestino Foto: Shutterstock

Qual a melhor forma de consumir?

A chia pode ser adicionada a sucos, no iogurte, nas frutas e no omelete, além de ser utilizada em receitas substituindo o ovo.

Quem pode comer?

Todos. A única contra indicação da semente é para pacientes com diverticulite.

O que acontece se comer chia todos os dias?

A profissional de nutrição alerta que, apesar de a chia ser saudável e nutritiva, o indicado é sempre variar os tipos de alimentos. “Você também pode usar a farinha de linhaça, sementes de abóbora e girassol”, indica.

Receitas com chia

Pudim de chia com geleia de morango

Ingredientes

4 colheres de sopa de chia

3 colheres de sopa de coco ralado e sem açúcar

Adoçante em gotas a gosto

1 ½ xícara de chá de leite de coco

½ colher de chá de extrato de baunilha

200g de morangos picados + 5 unidades inteiras

1 colher de sopa de suco de limão siciliano ou tradicional

Modo de preparo

Coloque a chia, o coco ralado, o leite de coco, o adoçante e o extrato de baunilha em uma vasilha, misture, tampe e leve à geladeira por 8 horas. Reserve. Para a geleia, coloque na panela os morangos picados, o adoçante de sua preferência e o sumo do limão. Misture e deixe cozinhar em fogo baixo até que os morangos fiquem derretidos, aproximadamente, por 10 minutos. Para servir, coloque o creme de chia em um pote e cubra com um pouco da geleia caseira, e adicione os morangos inteiros por cima.

Banana Roll

Ingredientes

1 banana prata

1 colher de sobremesa de mel

1 colher de chá de linhaça

1 colher de chá de semente de chia

2 castanhas de caju trituradas

cacau e canela a gosto

Modo de Preparo

Triture a castanha, misture ao cacau, à chia e à linhaça, e coloque uma pitada de canela. Espalhe o mel por toda a banana e passe a banana sobre o mix de sementes e oleaginosas. Leve ao forno pré-aquecido a 180º C para assar, até dourar. Corte em rodelas e sirva quente.

Bolo vegano de cenoura com laranja

Ingredientes secos

1 xícara de chá de farinha de arroz (branca ou integral)

1 xícara de chá de açúcar de coco

1 colher de chá de fermeto em pó

½ colher de chá de bicarbonato de sódio

1 pitada de sal

½ noz moscada

Ingredientes líquidos

1 xícara de suco de laranja (aproximadamente 2 laranjas)

1 colher de sopa de vinagre de maçã

½ xícara de chá de azeite de oliva extra virgem

2 colheres de chá de extrato de baunilha

ovo vegano (3 colheres de sopa de chia + 5 colheres de sopa de água)

raspas de laranja

2 xícaras de chá de cenoura ralada

1 punhado de castanha em pedaços

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes secos peneirando-os em uma vasilha, misture com um fuê e reserve. Bata no liquidificador todos os ingredientes líquidos. Em seguida, acrescente o liquidificado na vasilha com os secos e misture. Finalize acrescentando as castanhas picadas e misture. Coloque a massa do bolo em forminhas de cupcake e leve ao forno pré-aquecido por 30 minutos em 180 graus.

*Andressa Fontes de Oliveira é nutricionista, graduada pela Universidade Estadual do Ceará (Uece), possui pós-graduação em nutrição clinica funcional, nutricionista esportiva funcional e fitoterapia funcional. Possui Mestrado em Nutrição e Saúde pela Uece, com pesquisa na área de alimentos funcionais e compostos bioativos. É professora de pós-graduação e sócia-proprietária de clínica em Fortaleza.