Melancia: veja benefícios, tipos e como consumir a fruta

Conhecida pela grande concentração de água, com pouco mais de 90% desse líquido na composição, a melancia é uma das frutas mais requisitadas do mundo quando o assunto é potencial de hidratação. Rica em potássio e magnésio, ela também é citada em muitos estudos como um potente diurético natural.

Não à toa é tão consumida, já que desde a origem na África ganhou o mundo por conta do sabor levemente doce e da refrescância. Entre os componentes, é uma rica fonte de carboidratos, além de possuir vitaminas importantes como A e C, também apresentando sais minerais como cálcio, magnésio, fósforo, sódio e potássio.

"A maior característica da melancia é mesmo esse seu potencial de hidratação, pois apresenta mais 90% de água em sua composição. Além disso, cito como principais nutrientes essas duas vitaminas, A e C, que trazem a ação antioxidante", é o que lembra o nutricionista e professor Filipe Brito ao falar sobre a fruta em questão.

E não só a água ou as vitaminas fazem esse papel na melancia. A polpa avermelhada traz a presença do licopeno, forte aliado na capacidade antioxidante, combatendo os radicais livres do organismo.

Quais os benefícios da melancia?

Apesar da capacidade de hidratação como ponto forte, a melancia também possui outros inúmeros benefícios, que são capazes de tornar o organismo mais saudável e em pleno funcionamento. Abaixo, listamos alguns deles, conforme as informações nutricionais sobre a fruta. Confira:

1. Auxilia na hidratação e a desinchar

Como tem alta concentração de água, a melacia ajuda na regulação da temperatura do corpo, previne infecções e fornece nutrientes para as células. Dessa forma, mantém órgãos funcionando corretamente, além de melhorar aspectos como a qualidade do sono e o humor.

"O estresse oxidativo está relacionado diretamente com a piora de nossa saúde e envelhecimento. Tudo que fazemos gerando uma maior proteção contra o estresse oxidativo, temos uma saúde melhor e um envelhecimento mais saudável", explica Filipe Brito.

2. Diminui risco de doenças cardiovasculares

O magnésio e o potássio, já citados anteriormente, são minerais conhecidos pela capacidade de redução na pressão arterial do corpo humano. Além disso, possui certa quantidade de citrulina, aminoácido que aumenta os níveis de óxido nítrico e expande os vasos sanguíneos.

Nesse sentido, também possui o licpeno, que controala o "colesteroal ruim" no organimos. As três questões, inclusive, estão ligadas diretamente à diminuição do risco da presença de doenças cardiovasculares.

3. Imunidade

A melancia também é uma aliada da imunidade do organismo, justamente por contar com a presença de vitaminas tão importantes no combate a vírus e infecções.

Legenda: A melancia é conhecida pela hidratação e ação antioxidante das vitaminas A e C Foto: Shutterstock

Nesse mesmo caminho, ela auxilia na redução das deficiências nutricionais do organismo, com a ação de vitaminas e sais minerais.

4. É bom para o intestino

Para aumentar a lista de vantagens, as fibras presentes na polpa da melancia são conhecidas por agir diretamente no sistema digestivo de quem a consome.

O consumo regular da melancia pode, inclusive, ajudar na constipação, já que as fibras são conhecidas por estruturar o bolo fecal e manter a fluidez do trato digestivo.

5. Melhora na visão

Por conta de substâncias antioxidantes como beta-caroteno (substância precursora da vitamina A), luteína e zeaxantina, a melancia pode também ajudar nos problemas de visão.

Segundo estudos científicos, ela combate doenças como catarata e degeneração macular. Uma das provas está na vitamina A, que previne condições como a cegueira noturna.

Quais os tipos de melancia?

Sobre os tipos e características da melancia, quem responde é a bióloga Priscila Orlandini**. Segundo ela, a fruta, que é cultivada em todo o Brasil, pode presentar vários cultivares. Nesse caso, mesmo que a fruta seja do mesmo tipo, ela possui diferenças.

"Eles apresentam como principais diferenças a cor da polpa (vermelho-claro, vermelho-escuro, amarelo-claro ou amarelo-escuro), maior ou menor resistência às doenças (como oídio, antracnose e fusariose), tamanho e formato do fruto (arredondado, elíptico ou alongado, por exemplo), além da aparência externa da casca, que pode apresentar diferentes tons de verde e listras", comenta a especialista.

Por fim, ela também lembra, existem cultivares que fornecem melancias sem semente, que também podem ser vistas como tipos diferentes da consumida tradicionalmente.

Plantando melancia

Também é importante saber como a melancia nasce e como pode ser cultivada. Planta anual, ela pode ser cultivada através de sementes em substrato apropriado, contendo ou não cascas de coco, sendo preferencialmente de boa qualidade.

"É possível plantar inicialmente em vasos pequenos ou copos plásticos para plantio e formação de mudas. É importante regar e manter o substrato úmido e, após cerca de 1 mês, a depender do tipo de cultivar plantado. Além disso, é possível fazer a transferência das mudas para áreas maiores ou para o solo", reforça.

Também é importante lembrar que o plantio varia de acordo com o clima de cada região do país. Se o objetivo for realmente cultivar, é preciso dar preferência para o plantio em épocas com poucas chuvas intensas.

Perguntas frequentes

O suco tem os mesmos benefícios da fruta?

Segundo o nutricionista Filipe Brito, o suco vai apresentar as mesmas quantidades de vitaminas e minerais. Porém , a grande diferença nessa forma de consumo está na redução das fibras.

“Ao fazer o suco "quebramos / trituramos" a fruta para deixá-la líquida. Isso deixa os nutrientes mais expostos ao ar e à luz, o que vai destruindo os nutrientes. Desta forma o suco mais nutritivo seria aquele recém preparado ou estocado durante pouco tempo na geladeira”, esclarece o profissional.

É verdade que a melancia é um viagra natural?

Até então, estudos científicos não apontam relação significativa entre o consumo de melancia e ação como um viagra natural no corpo. De fato, a fruta em questão é rica em um aminoácido que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, mas não é utilizada frenquentemente com este intuito.

Melancia faz mal?

Ainda conforme as informações concedidas pelo também professor Filipe Brito, a notícia é boa para quem gosta de consumir a melancia. Isso porque a maior das contraindicações está relacionada apenas a pessoas que possuem alergia comprovada à fruta.

Pode consumir à noite?

Além disso, ele pontua, não existe nenhum problema em consumi-la durante a noite. Porém, também lembra, uma dieta balanceada pode informar melhor quais os melhores horários para adaptação à rotina corporal.

*Filipe Brito é Nutricionista Clínico Funcional com atuação em consultório, Mestre em Saúde Coletiva, Professor da Graduação em Nutrição da Unifor e de diversas especializações em Nutrição Clínica, Funcional, Esportiva e Fitoterapia.

**Priscila Orlandini é bióloga pela UFSCar (CRBio 100705/01), mestra e doutora em Biologia Vegetal pela UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas.