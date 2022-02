Pêssego: veja benefícios, tipos e como consumir a fruta

No mercado, a fruta pode ser encontrada em diferentes formatos: desde in natura , passando pela versão seca e conservada em calda , até como ingredientes em doces e outras receitas.

O insumo ainda é rico em vitaminas A, C e do complexo B. Dentre os compostos presentes nele, destacam-se a vitamina C , os compostos fenólicos e β-caroteno em razão das funções antioxidantes.

Tipos de pêssego

Segundo explica a especialista, existem mais de 100 variedades de pêssegos que podem ser cultivados em diferentes lugares do mundo, com as mais variadas combinações das características de cada um.

BRS Fascínio

A BRS Fascínio é recomendada para consumo in natura e atendem às preferências do consumidor brasileiro, que busca por pêssegos de polpa branca, doce, com baixa ou nenhuma acidez perceptível e tamanho grande.

BRS Kampai

O fruto apresenta película de cor creme esverdeado com mais de 50% de vermelho. O tamanho pode ser de médio a grande. A polpa é tipo fundente, firme e branca esverdeada. O sabor é doce com leve acidez.

BRS Libra

A cultivar BRS Libra foi a segunda de pessegueiro a receber certificado de proteção no Brasil e a primeira do tipo conserva. Ela foi desenvolvida para atender à necessidade de antecipar o início da safra voltada à indústria de conservas da fruta.

Os frutos apresentam película e polpa de cor amarela, não-fundente. São de tamanho médio, com sabor doce-ácido. A cultivar é indicada para a industrialização.

BRS Regalo

De polpa branca e sabor doce com baixa acidez, a principal característica desse tipo de fruta é apresentar ótima estabilidade de produção, um dos fatores primordiais para o setor produtivo.

BRS Rubimel Legenda: O tipo alia as características desejadas pelos consumidores às requisitadas pelos produtores Foto: Paulo Lanzetta

Conforme a Embrapa, a BRS Rubimel alia o sabor, o tamanho e a coloração atrativa da película, desejados pelo consumidor brasileiro, às características de cultivo exigidas pelos agricultores. Os frutos dessa cultivar variam entre médio e grande e têm película de coloração atrativa, com 50 a 80% de vermelho sobre o fundo amarelo, além de polpa amarela e sabor doce, com acidez baixa ou praticamente ausente.

BRS RubraMoore

É um tipo de pêssego caracterizado por frutos doces, suculentos e excelente aparência para o mercado in natura, conforme a instituição. É uma opção de cultivar para mesa com superior qualidade e aparência, principalmente, forma e cor.

Ele possui forma redonda, por vezes tendendo a redonda-ovalada, sem ponta. A película é de coloração branco-esverdeada, com até 80% de vermelho, já a polpa é branca com vermelho ao redor do caroço. O gosto é doce, com baixa acidez.

BRS Serenata

Essa é uma cultivar de pêssego de mesa destinada ao mercado de frutas frescas. As frutas são predominantemente vermelhas, tem formato arredondado e polpa branca, e apresentam sabor doce e de baixa acidez.

BRS Mandinho (pêssego chato) Legenda: De tamanho pequeno, a cultivar pode ser direcionada ao público infantil Foto: Paulo Lanzetta

A cultivar é a primeira brasileira do tipo chata e uma das poucas do mercado internacional, conforme a Embrapa. Os frutos possuem polpa amarela, com sabor entre doce e ácido, mas com predominância do primeiro. A película é amarela com parte da área — 40% a 50%, ou até mais, dependendo da insolação e tipo de adubação — coberta pela cor vermelha viva.

De tamanho pequeno, a BRS Mandinho pode ser direcionada ao público infantil, devido à estrutura e facilidade de consumo, além do gosto adocicado.

Benefícios do pêssego

O consumo da fruta tem sido correlacionado com a menor prevalência de diabetes e obesidade e com a proteção cardiovascular, explica a nutricionista. A ingestão dela também pode estar relacionada com a redução do risco de alguns tipos de câncer, devido à composição ser rica em compostos bioativos que promovem ação antioxidante, anti-inflamatória e moduladora de enzimas. Para ter acesso aos benefícios, a especialista aconselha que o pêssego seja inserido em uma das cinco porções de frutas e hortaliças que devem ser consumidas diariamente, segundo uma alimentação balanceada. No entanto, ela destaca ser necessário variar sempre os frutos consumidos, para sejam diversificar os nutrientes ingeridos. Tatyane Costa Lima listou os principais efeitos positivos da ingestão de pêssego. São eles:

Melhora o funcionamento intestinal Por ser uma fruta rica em água e fibras, contribui para o bom funcionamento do intestino, a combinação dos dois atuam dando mais volume as fezes e facilitando a eliminação;

Controla diabetes Legenda: A ingestão regular da fruta pode estar relacionada com a redução do risco de alguns tipos de câncer Foto: Shutterstock Rico em antioxidantes e fibras que ajudam no controle glicêmico, o pêssego in natura é uma boa opção para esse grupo de pessoas. A profissional destaque que a versão do fruto em caldas não é recomendada para diabéticos, devido à adição de açúcar a composição. Reduz o estresse

Por ser uma fruta rica em magnésio, nutriente relacionado ao controle e prevenção de estresse e ansiedade, o consumo regular ajuda no sistema nervo.

Previne doença cardiovascular O pêssego é rico em fibras, vitamina C e potássio, nutrientes que colaboram para uma boa saúde do sistema cardiovascular. Saúde dos olhos Com elevados níveis de betacaroteno — espécie de pigmento natural, responsável pela coloração amarelo-alaranjado dos frutos —, que funciona como precursor da vitamina A, nutriente imprescindível para a saúde dos olhos.

Auxilia na saúde da pele Segundo a nutricionista, a expressão pele de pêssego não é à toa, isso se deve a textura aveludada presente na pele do fruto, porém ele pode ajudar a melhorar o aspecto da derme por ser rico em nutriente, como antioxidantes, que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce. O betacaroteno ajuda a proteger dos danos causados pelo sol, além da também vitamina C e A que ajudam a manter a elasticidade da pele.

Como consumir

O pêssego é uma fruta muito apreciada pelo sabor, aroma e aparência. O ideal é que o consumo seja feito da fruta in natura, explica a profissional, e de preferência com casca, devido às fibras, minerais e alguns tipos de compostos que estão, muitas vezes, mais concentrados na película.

Já o pêssego em conserva deve ser consumido com moderação, devido à alta quantidade de açúcar e conservantes presentes nesse produto, alerta Tatyane Costa Lima. Além dessas formas, o alimento também pode ser consumido na forma de chás, bolos, iogurtes, saladas ou musses.

Como fazer pêssego em calda Legenda: O alimento é rico em vitaminas A, C e do complexo B Foto: Shutterstock

Ingredientes

12 pêssegos gelados;

4 copos de água;

3 copos de açúcar.

Modo de Preparo

Coloque os 3 copos de açúcar na panela, deixe queimar um pouquinho para dar uma cor mais caramelada à calda. O ponto do açúcar é quando todo o branco se transforma em cor caramelo.

Adicione a água. Repare que assim que jogar a água, o açúcar vai virar uma pedra. Abaixe o fogo e deixe ferver até que dissolva todo o açúcar.

Descasque os pêssegos e retire os cabinhos.

Coloque os pêssegos na calda e deixe no fogo baixo. Assim que levantar fervura novamente, deixe por 20 minutos cozinhando.

Coloque num recipiente e leve à geladeira.

Como fazer o doce de pêssego Legenda: O fruto contém concentrações expressivas de minerais, como fósforo, magnésio, cálcio e, principalmente, potássio Foto: Shutterstock

Ingredientes:

1,2 Kg de pêssego;

400 g de açúcar;

2 paus de canela.

Modo de preparo:

Retire os caroços e corte o pêssego em pedaços médios (assim depois do doce pronto você conseguirá sentir ainda uns pedacinhos do pêssego).

Em uma panela misture o pêssego, o açúcar e a canela.

Leve ao fogo baixo mexendo de vez em quando para não grudar por cerca de 1h à 1h e 15min.

Quando estiver consistente, apague o fogo e deixe esfriar.

Após frio transfira o doce para frascos de vidro e guarde na geladeira.

Malefícios do pêssego

Conforme a especialista, existem indivíduos que possuem hipersensibilidade a componentes presentes na fruta, podendo, nesses casos, desenvolver uma reação alérgica.