Colágeno: o que é, para que serve e quando tomar

As fontes alimentares de colágeno são os alimentos de origem animal , principalmente as carnes vermelhas, peixes, frango e gelatinas, lista Tatyane Costa.

O consumo de frutas cítricas é fundamental para produção do colágeno, segundo a especialista, além de possuir antioxidantes — substância que auxilia no controle dos radicais livres, que são moléculas altamente instáveis liberadas pelo metabolismo que podem causar doenças degenerativas. São exemplos de alimentos ricos em vitamina C: laranja, limão, abacaxi, goiaba, acerola, etc.

Os colágenos podem ser classificados conforme a estrutura e a função. As várias diferenças na composição química determinam as funções biológicas de cada um.

Para que a suplementação de colágeno seja efetiva é necessário que esteja inserido em um contexto alimentar saudável, equilibrado, nutritivo e rico em proteína . Quando o corpo tem escassez da oferta de proteína, a substância pode ser utilizada para outras funções no organismo. Logo, antes de iniciar a ingestão do composto, é necessário que seja feita uma adequação nutricional no quesito do aporte proteico para que ela seja utilizada para os fins a que se propõe.

A versão em pó apresenta uma versatilidade maior, podendo ser adicionada a sucos, shakes, frutas picadas, vitaminas e água, dependendo da preferência do consumido. Já a em cápsula é indicada para pessoas com dificuldades de ingerir a em pó.

A suplementação de colágeno é considerada segura, no entanto, alguns estudos mostram que a administração do composto não é recomendada para pessoas portadoras de doenças renais e hepáticas, revela Tatyane Costa.

A especialista sugere que o horário ideal é antes de dormir , período em que há o aumento da produção do hormônio do Crescimento (GH), visto que a literatura mostra uma relação entre o GH e o aumento da absorção e da otimização da produção de colágeno.

A substância pode ser consumida em qualquer horário dia, no entanto, é remendado que seja ingerida longe de refeições com grandes quantidades de proteínas, como almoço e jantar .

Para verificar se um produto usa uma versão autêntica do composto , o primeiro aspecto a considerar é verificar se o suplemento contém o selo Verisol fornecido pela empresa alemã Gelita. Além disso, também é importante observar com atenção a informação nutricional no rótulo. Para ser considerado de qualidade, ele precisa oferecer um mínimo de 2,5 g de Verisol na porção sugerida. Quantidades inferiores a 2,5 g não são capazes de produzir os resultados esperados, explica a nutricionista.

Existe um tipo de colágeno chamado Verisol , que é como se fosse a evolução do hidrolisado, cuja eficácia é frequentemente demonstrada em estudos. Por ser composto por peptídeos bioativos de colágeno, ele não é classificado como proteína, mas sim como uma molécula menor do que uma proteína.

Por ser um composto com baixo valor calórico — cerca de 30 calorias em 10g — o colágeno não contribui para o aumento do peso.

Colágeno deve ser tomado com vitamina C?

Legenda: Alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas, auxiliam na produção de colágeno pelo organismo Foto: Shutterstock

Além de ser antioxidante, a vitamina C participa da biossíntese do colágeno sendo o cofator de reações de hidroxilação da prolina, aminoácido necessário na composição do colágeno. A vitamina C auxilia no melhor aproveitamento do colágeno, além de ser responsável pela formação das fibras colagenosas.

A união do colágeno com vitamina C é beneficial tanto para a pele e o cabelo, quanto para a imunidade, já que a vitamina C também fortalece o sistema imunológico prevenindo as gripes e resfriados.