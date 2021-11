Confira 10 tipos de chás com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias

Fortes aliados no combate a doenças de forma natural, os chás amplamente conhecidos em solo brasileiro possuem alta capacidade antioxidante, em sua maioria, importantes no tratamento de diversas doenças. Com compostos diferentes, eles são indicados seja para manter a saúde como para corrigir falhas no organismo.

Pensando nisso, reunimos abaixo, em uma lista, alguns dos mais conhecidos com propriedades antioxidante e anti-inflamatória para auxiliar na busca pessoal de quem quer optar pelas ervas no tratamento. Vale lembrar que a indicação do médico sempre é essencial, visto que todos apresentam certas contraindicações. Confira:

1. Chá de erva-doce

Legenda: O chá de erva-doce tem ações analgésicas Foto: Shutterstock

Eficaz no tratamento de distúrbios digestivos, como cólicas, flatulências, estufamento abdominal e gastrite, a erva-doce tem potássio e vitaminas A e C, o que faz da planta medicinal uma forte aliada na imunidade e com ações analgésicas, anti-inflamatórias, fungicida, vermicida e expectorante.

2. Chá de cavalinha

Legenda: Chá tem na composição substâncias antioxidantes e anti-inflamatórias Foto: Shutterstock

O chá de cavalinha auxilia, sobretudo, na diminuição da retenção de líquidos e emagrecimento, mas também se mostra benéfico para metabolismo ósseo e tem efeitos anti-inflamatório, antioxidante e desintoxicante.

3. Chá de boldo

Legenda: Chá de boldo tem propriedades digestivas, anti-inflamatória e anti-espasmódicas Foto: Shutterstock

Com efeito gastroprotetor, isto é, consegue ajudar na recuperação de mucosas ou até mesmo proteger de lesões, o chá de boldo serve também para melhorar a digestão e diminuir os gases quando tomado antes ou após refeições, eliminar fungos e bactérias do organismo, além de ajudar a retardar o envelhecimento precoce.

4. Chá de camomila

Legenda: Chá de camomila tem, em especial, de atividade antioxidante e anti-inflamatória. Foto: Shutterstock

A ação terapêutica do chá de camomila se dá pela presença de compostos fenólicos e ácidos orgânicos, ácidos fenólicos, flavonoides, polifenóis e óleos essenciais, que possuem atividade antioxidante, antisséptica, antiespasmódica e anti-inflamatória.

5. Chá de sene

Legenda: Chá de sene é conhecido pela capacidade de estimular a evacuação Foto: Shutterstock

O chá de sene ajuda no estímulo a evacuação nos casos de constipação intestinais ocasionais, ou seja, pessoas que estejam com dificuldade pontual em eliminar fezes podem recorrer à planta medicinal, com objetivo de aliviar o problema e ajudar no funcionamento do intestino.

6. Chá de amora

Legenda: Chá de amora tem propriedades antioxidantes e fitoquímicas, com a principal sendo a antocianina Foto: Shutterstock

Feito da folha da amoreira, o chá de amora possui propriedades antioxidantes ou cicatrizantes, conhecido também pela capacidade de diminuir as inflamações do corpo. Além disso, o chá em questão pode ajudar na cicatrização de feridas, como as erupções bucais.

7. Chá de alecrim

Legenda: Chá de alecrim possui alta quantidade de compostos flavonoides, terpenos e ácidos fenólicos Foto: Shutterstock

O chá de alecrim também é conhecido pela atuação como antioxidante, com propriedades importantes para o reforço do sistema imunológico ou na prevenção de infecções. Ele também é conhecido pela característica anti-inflamatória e analgésica, aliviando dores como artrite, gota e dor de dente.

8. Chá-verde

Legenda: O chá verde melhorar a energia, a retenção de líquido, os edemas ou até mesmo inchaço Foto: Shutterstock

O chá-verde possui alta quantidade de antioxidantes e, por conta disso, consegue auxiliar em diversas ações do corpo humano. Ele pode ajudar a prevenir vários tipos de câncer, evitando o dano celular, assim como regula os níveis de açúcar no sangue por conta dos antioxidantes.

9. Chá de folha da goiabeira

Legenda: Chá de folha da goiabeira é conhecido por auxiliar nos problemas intestinais Foto: Shutterstock

O chá de folha da goiabeira também tem propriedades antioxidantes, mas é, na maioria das vezes, lembrado pela capacidade de auxiliar em tratamentos do intestino. A infusão é lembrada pela alta concentração de vitamina C e ferro, ajudando a combater a tosse e muco nas vias aéreas.

10. Chá de hortelã

Legenda: O chá de hortelã também contém flavonoides e ácidos fenólicos, além de vitaminas A e C Foto: Shutterstock

O chá de hortelã tem ações diversas, incluindo a atividade antioxidante. Os benefícios, que estão presentes na ação antiviral, atividade anti-helmíntica e antiprotozoária, efeito antimicrobiano, atividade antitumoral, conseguem auxiliar em problemas como intoxicação e até mesmo em gripes ou resfriados.