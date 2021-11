Chá de amora: para que serve e como preparar

Conhecida por fazer parte da categoria de frutas vermelhas, a amora, tão utilizada em sucos e geleias, também pode ser utilizada na preparação de chás, mas de uma forma diferente. A infusão, feita a partir das folhas da planta da fruta, consegue apresentar propriedades antioxidantes ou cicatrizantes, por exemplo, além de inúmeros benefícios ao corpo humano.

A amora é chamada cientificamente de Rubus fruticosus, encontrada facilmente em mercados, lojas de produtos naturais e em feiras livres. Originária da China, essa fruta se tornou comum em solo brasileiro com a introdução de duas espécies, comuns em fundos de quintal e na criação de bicho-da-seda.

Segundo a nutricionista Débora Moura*, as propriedades do chá de amora são diversas. "A fruta e folha tem propriedades antioxidantes e fitoquímicas, a principal é a antocianina e isoflavonas composto bastante anti-inflamatório pro nosso corpo, rico também em cálcio, potássio magnésio, ferro, vitaminas A e C", pontua.

Quais os benefícios do chá de amora?

Junto das propriedades, que incluem as substâncias presentes nas folhas e frutos da amoreira, estão os benefícios que a utilização em chás pode trazer. Entre os benefícios do chá das folhas, por exemplo, está a tão falada capacidade diurética, extremamente procurada entre os que estão em busca do emagrecimento. Legenda: Amoras podem ser utilizadas na preparação de sucos e chás Foto: Shutterstock Nesse ponto, indica Débora Moura, chega a ser importante atentar ao fato de que apenas em conjunto com uma dieta balanceada este benefício poderá ser observado. "Ele ajuda por ser rico em fibras que regulam o intestino, trazendo saciedade, e tem propriedade diurética que auxilia na perda de peso. Também é rico em um composto químico que se chama desoxinojirimicina, que diminui a absorção de carboidratos", revela a especialista. Confira alguns benefícios: Por conta da capacidade anti-inflamatória, ele auxilia na diminuição das inflamações do corpo;

O chá de amora também consegue prevenir o envelhecimento, já que fortalece o sistema imunológico e é rico em antioxidantes;

e é rico em antioxidantes; Também ajuda na diminuição das cólicas menstruais , quando consumido cerca de duas vezes ao dia;

, quando consumido cerca de duas vezes ao dia; Pode ser utilizado para reduzir chances de câncer de mama, esôfagos e boca, justamente por ser rico em antioxidantes, reduzindo a quantidade de radicais livres no corpo de quem o toma;

Acelera a cicatrização de feridas, assim como ajuda no tratamento de erupções bucais , como a herpes;

, como a herpes; Além disso, entre as capacidades conhecidas da amora está a possibilidade de normalizar a pressão arterial e melhorar as taxas de colesterol;

Melhora gripes e resfriados. Contraindicações Assim como outros chás, Débora Moura lembra que o consumo em excesso pode ser algo perigoso, delimitando a quantidade ideal de consumo como três xícaras ao dia. "Ele pode causar diarreia, caso seja ingerido em quantidades acima do normal. Na gestação e em quem tem hipoglicemia, ele geralmente também não é recomendado", afirma. Já para mulheres em processo de amamentação, o chá de amora ainda pode ser inserido em uma dieta regrada. "Dependendo das quantidades ofertadas durante o dia, ele não causa malefícios, mas precisa de indicação médica ou de um nutricionista habilitado", reforça Débora. Como preparar o chá de amora? Por infusão Ingredientes: 2 colheres de chá de folhas de amora;

1 xícara de água fervente. Como preparar: Misture as folhas de amora com a água fervente;

Deixe a mistura descansar por 10 minutos e logo em seguida coe o líquido;

As indicações são para consumi-lo ainda morno. Por decocção Ingredientes: 1 xícara de água;

3 colheres de chá de folha de amora. Modo de preparo: Leve ao fogo a água e as folhas de amora já misturadas;

Deixe a mistura ferver por cerca de 10 minutos;

Logo em seguida, coe o líquido e serva-o ainda morno. *Débora Moura é graduada em Nutrição pela Universidade Estácio Fic do Ceará, pós-graduada em Nutrição Clínica e Esportiva, além de sócio-proprietária do consultório Nutrition 4life.