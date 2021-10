Chá mate: benefícios, como preparar e quem não pode tomar

Preparado facilmente e consumido tanto gelado como quente, o chá mate é feito a partir da infusão da erva-mate, chamada cientificamente de Ilex paraguariensis, uma planta nativa e consumida de forma muito frequente na América do Sul, sendo o sul do Brasil um dos maiores produtores dessa erva.

Segundo a nutricionista Elaine de Araújo*, ele é conhecido pelo sabor agradável durante a ingestão, além das inúmeras propriedades e benefícios que ele é capaz de trazer ao corpo no geral. O chá também é conhecido pela capacidade estimulante, já que possui a presença de substâncias como a cafeína.

"Estudos mostram que em 200ml de chá mate, por exemplo, encontramos em torno de 20mg a 30mg de cafeína", comenta a especialista.

Propriedades

Para entender como o chá mate se tornou tão popular, também é importante entender todas as propriedades dele. Cheio de compostos bioativos, como os ácidos fenólicos, uma das principais está no fato de ele ser um poderoso antioxidante, capaz de atuar diretamente nos radicais livres.

A capacidade estimulante, claro, fica evidente na possibilidade que este chá possui de acelerar o metabolismo, induzindo os mecanismos de termogênese. Nesse ponto, as metilxantinas — a cafeína e teobromina — são cruciais nesse processo.

Entretanto, estas não são as únicas. "Entre as propriedades farmacológicas, o mate possui efeito colerético, que é quando as substâncias/ativos estimulam o fígado na produção da bile. Além disso, pesquisas revelam que ele consegue trazer uma melhora do funcionamento intestinal, configurando uma ação hipocolesterolêmica", aponta a nutricionista Elaine de Araújo.

Benefícios do chá mate

Por conta das diversas ações, o chá mate não é utilizado apenas como uma bebida comum, acrescentado em dietas justamente pelos efeitos. Em uma lista extensa, talvez os que mais se destaquem sejam os de auxiliar na perda de peso, de conceder estímulo mental e físico ou até mesmo de proteção aos vasos sanguíneos.

Veja alguns dos benefícios na lista:

Aumento do gasto energético, podendo auxiliar no processo de emagrecimento justamente por conta da propriedade diurética. Na prática, esse chá pode melhorar a resposta sinalizadora da saciedade, retardando o tempo de esvaziamento gástrico e reduzindo a quantidade de leptina circulante no corpo;

Ação termogênica, o que ajuda na perda de gordura total;

Excelente para retenção de líquidos, também por conta da possibilidade de eliminação de líquidos;

Atuação na constipação (prisão de ventre) e outros problemas digestivos;

Pode ser usado no tratamento da obesidade; Pode ser usado no controle do colesterol, já que diminui a absorção de gordura dos alimentos devido à presença de saponinas na constituição. Ainda assim, é necessário cuidado e a utilização só é recomendada após avaliação médica;

Estimula a atividade física e mental, também aumentando a disposição e a concentração mental de quem o utiliza;

Proporciona sensação de saciedade, mais uma vez ajudando a pessoas que estão em processo de diminuição de medidas corporais;

Fonte de vitaminas (A, B1, B2, C e E), minerais como zinco, cálcio, fósforo, ferro, manganês, magnésio e potássio;

Reduz hiperglicemia e é ótimo para diabéticos, já que ajuda a baixar a quantidade de açúcar no sangue. Para isto, no caso, deve ser consumido diariamente, sempre sem açúcar ou adoçante. Pode ser usado para emagrecer? Sobre essa questão, nutricionistas e profissionais de saúde alertam para a necessidade de manter uma dieta equilibrada quando o assunto é emagrecimento. Mesmo assim, alguns líquidos como chás podem ser aliados em um estilo de vida mais saudável e regrado com atividades, por exemplo. Esse é o caso do chá mate, segundo explica Elaine de Araújo. "Por ter essas propriedades estimulantes e diuréticas, o chá mate é excelente para quem está buscando o emagrecimento e a perda de peso. Mas claro, como lembramos sempre ele deve ser associado a uma dieta balanceada, a uma boa hidratação diária e à prática de exercícios físicos", propõe. Ajuda no combate ao colesterol? Enquanto isso, no colesterol os benefícios também foram comprovados, conforme mostram análises conduzidas por especialistas na área. "Muitos estudos trazem resultados onde a erva-mate melhorou os parâmetros lipídicos, inclusive trouxe diminuição das partículas mais aterogênicas levando a diminuição dos níveis de colesterol ruim. A erva mate é rica em saponinas, que possuem forte uma ação antioxidante, algo importante nesse objetivo", lembra a nutricionista. Como já citado pela profissional, o efeito colerético dessa erva fica bastante evidente quando as substâncias acabam estimulando o fígado na produção de bile. Dessa forma, esse líquido aumenta a solubilidade do colesterol e da gordura, facilitando a digestão pelo organismo. E na diabetes? Para pessoas com diabetes, os estudos também são animadores. Elaine de Araújo aponta que o uso de chá mate pode reduzir a hiperglicemia de jejum e pós-prandial, também reduzindo a inflamação subclínica nos indivíduos com DM2. Contraindicações A nutricionista Elaine de Araújo aponta que crianças, grávidas e pessoas com insônia, nervosismo ou ansiedade não podem consumi-lo justamente pela alta quantidade de cafeína na composição. Além disso, pessoas hipertensas devem estar atentas nesse caso. "Quem tem hipertensão poderá utilizar o chá, mas com muita cautela. Deve-se avaliar isoladamente a quantidade que o paciente pode tomar para que não cause problemas, então não aconselho que a ingestão por contra própria", diz a profissional. Veja também Ser Saúde Chá de gengibre: como fazer e quais os benefícios Ser Saúde Chá de camomila: saiba para que serve e como fazer Para pessoas com gastrite confirmada, o uso é vetado, assim como para mulheres que estão em processo de amamentação. Pode tomar todos os dias? Quem adora tomar chá mate, pode ficar preparado para a boa notícia: é possível tomá-lo diariamente. Ainda assim, é preciso atenção nas recomendações. Veja: Não adoçar o chá;

Não tomar este chá após as 17h. Como é um chá estimulante, pode atrapalhar o sono;

Preparar da forma correta. Como preparar o chá mate Ingredientes Duas colheres de sopa da erva mate

1L de água Como fazer Esquente 1 litro de água até fazer bolinhas. Desligue o fogo, coloque duas colheres de sopa da erva e

tampe a panela. Espere mais ou menos 10 minutos. Coe e é só tomar a quantidade que desejar.

*Elaine de Araújo é nutricionista graduada pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e pós-graduada em Nutrição Clínica, Esportiva e Estética. Atua em consultório particular em Fortaleza-CE com atendimento clínico voltado para adolescentes e adultos com ênfase em emagrecimento, estética e praticantes de atividades físicas.