Chá preto: para que serve, benefícios e como fazer

Proveniente da mesma planta do chá-verde, a Camellia sinensis, o chá-preto é outra infusão famosa pelos benefícios conhecidos ao organismo humano. Entre os mais comuns citados por profissionais de saúde, por exemplo, estão a capacidade de auxiliar nos estímulos de funcionamento do cérebro, além de ter alta capacidade antioxidante.

A diferença entre os dois chás, nesse caso, é bem simples. Enquanto no verde as folhas estão mais frescas, no chá-preto elas são oxidadas e fermentadas, trazendo um sabor mais intenso a quem o toma, além de propiciar alterações importantes para a capacidade medicinal.

"A erva é colhida e é colocada em um processo de murchar, que pode durar de 12 a 20 horas. Depois, é enrolada à mão ou em máquinas para, em seguida, ser oxidado. Assim, passa por um processo em que a folha e o broto se modificam por ter contato com oxigênio", explica a nutricionista *Soraya Morly.

Propriedades

Entre as principais propriedades do chá-preto, a cafeína é a que se destaca, já que se apresenta na infusão em abundância. Esse, inclusive, é o composto mais procurado no líquido, utilizado para conceder energia ao longo do dia.

Legenda: O chá-preto também é preparado por meio da planta Camellia sinensis Foto: Shutterstock

Ele também possui a presença massiva de flavonóides, compostos com alta capacidade antioxidante. Nessa mistura, também se desta a substância L-teanina, um aminoácido importante ao cérebro, que visa o aumento nos níveis de dopamina, serotonina e ácido gama aminobutírico (GABA).

Quais os benefícios do chá-preto?

Chega a ser difícil citar o chá-preto e não falar sobre as propriedades benéficas para o corpo humano. Como destaca a nutricionista Soraya Morly, a alta quantidade de cafeína na composição faz dele um aliado seguro quando o assunto é aumentar os níveis de energia, assim como a capacidade metabólica.

No entanto, outros órgãos e áreas do sistema corporal, como é o caso do trato intestinal, por exemplo, também sentem sua influência caso exista uma regularidade na ingestão.

No cérebro

Segundo Soraya, o efeito óbvio da cafeína é simples: concede maior energia a pessoas cansadas e indispostas. Entretanto, o composto também está associado à melhora do humor, como já citado anteriormente.

Legenda: A quantidade ideal de consumo do chá-preto é de 300 ml por dia Foto: Shutterstock

"Ele pode trazer essa melhora, sendo usado para tratar depressão e ansiedade, devido à presença de L-teanina. Essa substância vai agir no cérebro e aumentar os níveis de dopamina, serotonina e ácido gama aminobutírico (GABA), justamente os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e relaxamento", comenta.

Além disso, por conta da presença dos polifenóis, o chá-preto também protege o cérebro da oxidação das células, efeito causado ao longo do tempo pela ação dos radicais livres.

Ajuda a emagrecer?

Assim como o chá-verde, ele também é pedido por pacientes em consultórios que desejam unir a alimentação balanceada com a ingestão de líquidos que auxiliam no processo de emagrecimento.

Isso porque também possui a ação conhecida da cafeína, essencial quando o assunto é acelerar o metabolismo para facilitar a queima de gordura.

A bebida também tem bons níveis de catequina, segundo a nutricionista Soraya Morly, o que pode ajudar na redução do apetite acentuado e, além disso, na diminuição direta das gorduras do organismo.

Prevenção de doenças cardiovasculares

Outro dos benefícios do chá-preto é a manutenção do controle do colesterol LDL, observado como fundamental para o bom funcionamento de um organismo.

Para isso, atuam os polifenóis e a cafeína. Enquanto o primeiro faz o controle do colesterol, a segunda tem influência direta na dilatação de vasos sanguíneos.

Confira alguns dos benefícios do chá-preto:

Pode aumentar a imunidade por conta dos taninos presentes, que, ajudam na nossa saúde digestiva, onde são produzidas células imunológicas;

Possui efeito antibacteriano;

Ajuda a reduzir a incidência de tumores por conta das catequinas;

Concede maior energia ao corpo por conta do seu alto teor de cafeína;

Ajuda o sistema respiratório, rins e coração devido à presença de um composto chamado teofilina, presente no chá;

Pode melhorar o humor e ser usado para tratar depressão e ansiedade, devido à presença de L-teanina.

Contraindicações do chá-preto

Ainda conforme as informações de Soraya, são poucos os grupos que não podem consumir o chá-preto. "Não recomendo para hipertensos, gestantes e crianças, além de pessoas com anemia e pessoas com doenças gastrointestinais em crise", afirma ela.

A especialista aponta que essa recomendação tem como base as informações científicas sobre a capacidade abortiva do chá-preto, por exemplo.

Pode consumir à noite?

Apesar de não significar uma contraindicação, o alerta fica também para quem possui problemas relacionados ao sono. Por conta da presença ativa da cafeína, essa infusão pode afetar diretamente nesse momento tão importante do dia.

Legenda: Chá-preto possui tom de cor avermelhado ou marrom Foto: Shutterstock

"Devemos consumir até as 15h, para que não atrapalhe nosso sono. A noite é contra indicado pela presença da cafeína no chá", lembra a nutricionista.

Qual a quantidade correta para ingestão?

Assim como tudo consumido em excesso pode fazer mal à saúde, com o chá-preto não seria diferente. A especialista reforça que o ideal é ingerir cerca de 300 ml por dia, ficando atento aos seguintes malefícios que podem surgir quando a marca é ultrapassada:

Pode gerar prisão de ventre e atrapalhar absorção de nutrientes;

Consegue prejudicar a absorção de ferro gerando anemia;

Também pode ocasionar dores de cabeça, irritabilidade, tontura, alterações do ritmo cardíaco e até convulsão.

*Soraya Morly é nutricionista graduada pela Unifor desde 2015, pós-graduada em esportiva pela IPGS em 2016, pós-graduada em nutrição clínica e funcional pela VP em 2018, além de pós-graduada em comportamento alimentar pela IPGS em 2019. A profissional também é especialista em modulação intestinal.