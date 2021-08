Chá de sene: saiba quem pode tomar e quais benefícios

Famoso pelas propriedades fitoterápicas laxativas, o chá de sene é um dos produtos naturais constantemente associado ao estímulo a evacuação em situações de constipação intestinais ocasionais. Originado da planta medicinal Cassia angustifolia, a erva também é conhecida popularmente como lava-pratos.

Indivíduos que consomem uma quantidade de água menor que a recomendada e possuem uma alimentação pobre em fibras podem ser acometidos com episódio pontual de "prisão de ventre", momento em que o uso da infusão pode auxiliar.

A erva é facilmente encontrada em lojas que comercializam produtos naturais ou até mesmo em farmácias de manipulação. Apesar dos benefícios, o consumo do chá possui algumas contraindicações e cuidados.

Quais benefícios e para que serve?

As propriedades do sene estão relacionadas a capacidade de provocar uma atividade purgativa e laxativa no usuário. Conforme a nutricionista Jamile Tahim, devido a essa caraterística, o chá da erva pode ser utilizado para estimular a evacuação em situações de constipação ocasional ou especiais, que requerem esvaziamento intestinal.

Ou seja, pessoas que estejam com dificuldade pontual em eliminar fezes podem recorrer à planta medicinal, com objetivo de aliviar o problema e ajudar no funcionamento do intestino.

No entanto, quando o indivíduo evacua menos de três vezes por semana fezes irregulares ou difíceis, exigindo muito esforço para esvaziar o intestino, ele pode estar com "prisão de ventre" crônica e, embora possua propriedades laxativas, o chá não é eficaz no tratamento da condição, frisa a profissional.

"O manejo da constipação intestinal exige diversas intervenções que envolvem a hidratação adequada, o consumo alimentar variado em fibras solúveis e insolúveis, o reequilíbrio da microbiota intestinal e o combate ao sedentarismo, por exemplo", esclarece a nutricionista.

Chá de sene emagrece? A infusão não auxilia pessoas que desejam perder gordura corporal. Segundo Tahim, o efeito laxativo da planta medicinal apenas estimula a evacuação, o que pode representar uma perda de peso temporária, já que eliminaria as fezes presentes no organino, mas isso não é considerado emagrecimento. "O sene não tem propriedade para promover a diminuição de gordura, mas o peso total do indivíduo pode reduzir apenas pelo fato eliminar o bolo fecal, dessa forma não há qualquer efeito benéfico para mudança de composição corporal", explica a profissional.

Qual o melhor horário para tomar Como o chá de sene deve ser usado em episódios pontuais de constipação, o melhor horário para consumi-lo estar relacionado a necessidade e a disponibilidade do indivíduo. Conforme Tahim, é importante que o usuário tome a infusão pelo período máximo de 14 dias seguidos, e, após esse tempo, interrompa o tratamento. Quais os efeitos colaterais? A propriedade laxativa do chá de sene é pontual e, segundo a nutricionista, ele é contraindicado para o uso superior a duas semanas, pois o consumo prolongado e/ou em quantidade excessiva aumenta o risco de provocar irritação na mucosa gastrointestinal. Caso o usuário tome uma quantidade acima do indicado pode ter "diarreia e desidratação, além da perda de fluidos e eletrólitos", explicou a especialista.