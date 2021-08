Chá de gengibre: como fazer e quais os benefícios

Conhecido pela capacidade de acelerar o metabolismo, associado a dietas para emagrecimento, o chá de gengibre também possui uma série de benefícios para um corpo mais saudável. Raiz importante na culinária, o gengibre é usado não só no Brasil como em outros países.

Segundo a nutricionista *Sabrina Lima, a atuação antioxidante e anti-inflamatória do gengibre no organismo é uma das mais importantes, benéfica em doenças gastrointestinais e até mesmo no câncer, como o do cólon-retal.

Propriedades

Estudos científicos apontam que o gengibre possui propriedades anticoagulantes, vasodilatadoras, digestivas, anti-inflamatórias, antieméticas, analgésicas, antipiréticas e antiespasmódicas. Chamada de Zingiber officinalis, a planta é facilmente encontrada em lojas de produtos naturais, mercados e feiras orgânicas.

Legenda: O gengibre é comum em chás, mas também está bastante presente em receitas culinárias Foto: Shutterstock

Exatamente por conta das propriedades diversas, o gengibre é recomendado para tratamentos mais simples, como uma azia, até problemas nas articulações, como artrite.

Benefícios

Nesse sentido, os benefícios do chá de gengibre ao corpo também são inúmeros. "Ele tem ação diurética, auxilia na perda de peso, combate azia e gases, melhora os episódios de náuseas e vômitos, tem ação hepatoprotetor, que funciona protegendo o fígado de possíveis doenças, além de atuar na proteção do estômago contra úlceras", aponta Sabrina Lima.

Ajuda a emagrecer?

Ainda segundo a nutricionista, por ser um alimento termogênico, o chá de gengibre pode ser eficaz em dietas que buscam a diminuição do peso, por exemplo.

"Ele torna a queima calórica mais eficiente, sendo um grande aliado ao emagrecimento e controle de peso. Outro fator que contribui para isso é a ação hipoglicemiante da raiz, que ajuda no controle glicêmico e na redução de dos níveis de insulina", esclarece Sabrina.

Legenda: O pó do gengibre também utilizado na composição de chás Foto: Shutterstock

Além disso, outros estudos apontam compostos importantes como o 6-gingerol e 8-gingerol presentes nessa raiz. Os dois são conhecidos pelo aumento da produção de calor e suor, o que pode ajudar na perda de peso.

Auxilia em gripes e resfriados?

Outro benefício bastante comentado do chá de gengibre é a capacidade de reduzir sintomas provenientes de gripes e resfriados. Isso, segundo a nutricionista Sabrina Lima, se dá pelo fato de que o líquido possui ação de expectorante natural, além de agir como um antibactericida.

Ele também é recomendado para o alívio de dores na garganta, inflamações do trato respiratório e até mesmo para cessar a ocorrência de tosse em quem o utiliza.

Confira outros benefícios do chá de gengibre:

Auxilia na perda de peso por possuir efeito termogênico, tornando a queima calórica mais eficiente;

Possui ação hipoglicemiante, ajudando no controle glicêmico e na redução dos níveis de insulina;

Tem efeito hepatoprotetor, tratando possíveis doenças no fígado;

Protege o estômago contra úlceras e outros problemas gastrointestinais;

Tem ação antioxidante e anti-inflamatória, usado também como expectorante natural e ação antibactericida.

Contraindicações do chá de gengibre

Uma das principais contraindicações dessa infusão está relacionada ao caso de pessoas que utilizam medicamentos anticoagulantes, além de pessoas com quadro de hipertireoidismo diagnosticado. Conforme Sabrina Lima, é necessário evitar, se estiver incluso em uma dessas categorias.

Nutricionistas recomendam que o uso do chá em questão, assim como muitos outros, esteja diretamente conectada ao acompanhamento profissional. O intuito, claro, é impedir efeitos colaterais que possam prejudicar o paciente.

Grávidas podem tomar?

Para as grávidas, a notícia é minimamente positiva: a contraindicação para uso do chá se encerra após a 10.ª semana de gestação.

"Elas podem fazer sim, o uso, mas lembrando sempre que é necessário fazer com moderação, sempre com indicação médica", explica Sabrina.

Além disso, a dose máxima é atualmente estabelecida com 1g para kg de peso da mulher, sendo mais utilizada em raspas do que em chás. Para lactantes, as indicações são similares.

Pode tomar à noite?

Assim como para outros chás, a ação diurética e termogênica do gengibre não é bastante comum em usos à noite. Isso porque as propriedades do líquido podem atrapalhar o sono tranquilo, deixando quem o utiliza inquieto.

Dessa forma, segundo a nutricionista Sabrina Lima, o ideal é escolher a infusão para beber ao longo do período diurno. "Não há um horário específico para consumir o chá, mas há relatos do consumo durante o dia para melhorar disposição e energia, por exemplo", pontua a profissional.

E pessoas com hipertensão?

Um dos mitos que se encerra com o esclarecimento é o de que o chá de gengibre pode ser prejudicial para pessoas com hipertensão. Sabrina Lima aponta que mesmo a capacidade termogênica pode ser citada, mas sem a capacidade de influir diretamente para a questão de saúde.

"O consumo do gengibre para pessoas hipertensas também pode ser usado como tempero culinário, por exemplo, diminuindo assim a quantidade de sal no alimento", exemplifica ao conceder outras opções aos interessados.

Chá de gengibre e menstruação

Para mulheres que buscam a relação entre o gengibre e a menstruação, profissionais de saúde apontam que uma questão tem influência, de fato, na outra. Ele possui uma ação de analgésico natural, o que pode contribuir para a diminuição da frequência ou da potência das cólicas menstruais.



"Em doses mais altas, o gengibre tem a capacidade de contrair o útero, ocasionado assim o sangramento", diz Sabrina.

Receitas de chá de gengibre

Chá de gengibre com limão

Ingredientes:

1 L de água

1 limão

1 colher de sopa de gengibre em rodelas ou em pó

Mel para adoçar

Modo de preparar:

Coloque a água em um recipiente, leve ao fogo até quase ferver. Nesse momento adicione o gengibre, tampe e deixe cozinhar por 5 minutos;

Adicione o limão na panela, deixando em fogo baixo por mais 5 minutos;

Desligue o fogo e deixe esfriar. Depois de coado, é possível adicionar o mel para adoçar o chá.

Chá de gengibre com canela

Ingredientes:

1 e 1/2 litros de água

1 limão

2 colheres de sopa de gengibre em rodelas ou em pó

Canela a gosto

Modo de preparar:

Coloque a água em um recipiente, leve ao fogo até quase ferver e acrescente os demais ingredientes

Deixe no fogo por cerca de 15 minutos

Desligue o fogo e deixe esfriar. O chá já pode ser consumido depois de coado.

Chá de gengibre com canela

Ingredientes:

2 xícaras de água

2 dentes de alho com casca

2 colheres de gengibre em pedaços ou em pó

1 limão

Modo de preparar:

Leve a água ao fogo com os ingredientes;

Deixe no fogo por cerca de 15 minutos e acrescente o limão;

Desligue o fogo e deixe esfriar para consumir o chá.

*Sabrina Lima é nutricionista Clínica e Materno Infantil. É graduada pela UniFanor, pós-graduada em Nutrição Pediátrica pelo Centro Universitário Estácio de Sá, além de atuante há 3 anos em Nutrição Clínica na Clínica Viva&Bem.