Chá de hibisco: veja quem pode tomar e quais benefícios

O chá de hibisco já passou pela cabeça, senão uma apenas, mas várias vezes, de quem iniciou processo de emagrecimento. Entretanto, conhecido como aliado das dietas de redução de peso, a infusão preparada com as folhas da Hibiscus sabdariffa possui diversas outras vantagens ao organismo.

Encontrada facilmente em supermercados ou feiras orgânicas, a flor de hibisco é conhecida popularmente como Azedinha, Quiabo-azedo, Caruru-azedo, Rosélia ou Vinagreira no Brasil. Além disso, por aqui ele é conhecido por ser procurado especialmente em consultórios de nutrição.

Quais as propriedades?

As propriedades do hibisco, segundo o nutricionista Douglas Pinheiro, são diversas. Entre elas estão os efeitos antioxidantes, devido às altas taxas de vitaminas do complexo B, vitamina A e vitamina C. Entre os minerais, também nessa linha, ela contém mais ferro, cálcio, potássio e uma quantidade significativa de fibras.

Por conta disso, o chá da flor de hibisco é utilizado para várias funções, incluindo a tentativa de perda de líquido retido, o combate da hipertensão e até mesmo a prevenção de problemas no fígado.

O chá de hibisco serve para:

Ajuda a diminuir a pressão arterial por conta das propriedades anti-hipertensivas;

por conta das propriedades anti-hipertensivas; Ajuda a diminuir o colesterol do corpo;

Serve como detox, desintoxicando o fígado, impulsionado o órgão e fazendo-o funcionar;

Pode combater resfriados por conta das propriedades antioxidantes , fortalecendo o sistema imune;

, fortalecendo o sistema imune; Possui nos antioxidantes o principal aliado para ser eficiente no combate ao envelhecimento da pele

Alivia dores de estômago ou cólicas com efeito analgésico e calmante

O chá emagrece?

O nutricionista aponta quais as características do hibisco que podem ajudar nesse sentido. "Devido à relação da erva com a vitamina C, isso acaba ajudando na diurese, que é a eliminação de líquidos retidos no nosso corpo", inicia.

Fora da questão da diurese, outras propriedades também podem auxiliar. "Tem a presença de antioxidantes também, como os flavonoides, as antocianinas, que ajudam a quebrar as células de gordura", reforça.

Legenda: Chá de hibisco pode ser recomendado a quase qualquer pessoa, considerando que ela esteja realizando acompanhamento médico Foto: Shutterstock

Quem pode tomar

Conforme Douglas Pinheiro, o chá de hibisco pode ser recomendado a quase qualquer pessoa, considerando que ela esteja realizando acompanhamento médico e seguindo uma rotina de alimentação saudável.

"Isso é importante porque ele pode causar intoxicações no organismo exatamente por causar uma perda importante de eletrólitos, como o potássio", revela. A seguir, veja quem não deve tomar o chá:

Pressão baixa

O nutricionista lembra que pessoas com caso de pressão baixa são desaconselhadas a recorrer ao chá da planta. "Nesse caso ele pode causar tontura ou sonolência", diz Pinheiro.

Grávidas

Assim como acontece com outros chás, este também não deve estar entre as ingestões das grávidas. O nutricionista alerta que as mudanças hormonais causadas pelo chá podem até mesmo causar problemas ao bebê.

"As contraindicações para quem é gestante são por conta das alterações hormonais que podem causar um aborto espontâneo", explica o profissional.

Gastrite

Para outras doenças, as indicações são distintas. Quem tem gastrite, por exemplo, não deve consumi-lo para evitar as altas quantidades de ácidos e vitamina C. O médico aponta que ele pode provocar reações como desconforto e acidez elevada no estômago.

Efeitos colaterais

Até então, os únicos efeitos colaterais conhecidos do chá estão relacionados a pessoas com pressão baixa. Nesses casos, tontura, sonolência, escurecimento da visão ou desmaio são alguns dos mais comuns.

Existe hora certa para tomar?

Ainda segundo as informações do nutricionista, por conta da propriedade diurética, é necessário estar atento ao horário de consumo do chá de hibisco.

O recomendado, ele propõe, é que a infusão seja tomada entre a manhã e a tarde, com limite até as 15h. O motivo seria a perda de líquido causada pelo chá, o que pode atrapalhar o sono durante a noite.

Benefícios

Com as exceções bem definidas, o nutricionista volta a dizer quais os benefícios entre as pessoas que podem consumir o chá de hibisco. "Para quem tem diabetes ele não tem contraindicação, nesse caso ele pode ser até bem recomendado. Ele tem propriedades antiglicemiantes, então é benéfico", afirma.

Além disso, ainda no tópico do emagrecimento, ele é mais um profissional a lembrar que o chá sozinho não realiza benefícios milagrosos. Dessa forma, ele pode ser o aliado em uma dieta com o objetivo do emagrecimento.

"Costumamos utilizar o chá no planejamento alimentar não só para o emagrecimento, mas muitas vezes até para ajudar a desinchar ali no começo da semana, quando o paciente vem de dias de exagero no álcool ou em comidas, normalmente", pontua Douglas Pinheiro.

Como fazer o chá de hibisco

Legenda: Chá tem muitos benefícios e pode auxiliar no emagrecimento Foto: Shutterstock

Ingredientes

300 ml de água

2 colheres de sopa de flores secas de hibisco ou sachê

Modo de fazer

Colocar a água para ferver

Logo depois, acrescentar as flores secas da planta no líquido e tampar a panela

Quando finalizada a infusão, coar o líquido e tomar

*Douglas Pinheiro é nutricionista graduado pela Universidade Estácio e Pós-graduado em Nutrição e Atividade física Universidade Estadual do Ceará (UECE)