Síndrome de Hellp: entenda o quadro que causou o parto prematuro e a morte da filha de Lexa

A cantora Lexa perdeu sua filha Sofia três dias após o parto prematuro da bebê, que nasceu prematura de 25 semanas no último dia 2 de fevereiro. Durante a gestação, ela sofreu com a Síndrome de HELLP, uma forma de complicação da pré-eclâmpsia — aumento da pressão arterial em grávidas. Essa síndrome é um quadro crítico que pode afetar a saúde da mãe e do bebê.

Sendo uma condição rara, é preciso realizar uma intervenção médica imediata e eficaz. O Ministério da Saúde detalha que, dentre os componentes que caracterizam esse quadro, estão:

Hemólise: destruição de glóbulos vermelhos;

destruição de glóbulos vermelhos; Elevação de enzimas hepáticas: que indica lesão no fígado;

que indica lesão no fígado; Baixa quantidade de plaquetas no sangue: podendo causar problemas de coagulação.

Lexa revelou que, no sexto mês de gestação, sofreu com essa Síndrome. Ela pode afetar outros órgãos e, no caso da cantora, começou com um ataque ao fígado.

"Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela". Lexa Cantora

Em casos mais graves, como o de Lexa, a Síndrome de Hellp pode resultar em parto prematuro. Isso ocorre porque a condição pode provocar uma série de complicações, como insuficiência renal, distúrbios no fígado e até o risco de convulsões. Nesses casos, a morte do bebê também pode ocorrer.

Diagnóstico e riscos da doença

A Síndrome de Hellp é difícil de ser detectada, porque os sintomas são similares a outras condições comuns para mulheres grávidas, mas dentre alguns sinais, estão:

Pressão arterial elevada;

Dores abdominais no lado direito;

Náuseas e vômitos.

No caso das gestantes, a Síndrome pode causar sérias complicações hepáticas e renais, assim como insuficiência de órgãos e risco de morte.

Os bebês podem ser afetados com parto prematuro, baixo peso ao nascer e até a morte fetal.