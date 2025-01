Da dieta do ovo à Xepa do BBB: especialistas explicam efeitos sofridos por Gracyanne após mudança brusca na alimentação

A influenciadora Gracyanne Barbosa tem enfrentado dificuldades para se adaptar ao cardápio da Xepa do Big Brother Brasil (BBB) 25, que contrasta com a dieta restritiva que segue fora do reality. Acostumada a consumir cerca de 40 ovos por dia, a sister relatou desconfortos e náuseas após comer refeições gordurosas, sendo alertada pela equipe médica do programa sobre os efeitos da mudança drástica de alimentação.

Na atração, os brothers são divididos em dois grupos que influenciam diretamente os cardápios disponíveis. Enquanto quem está no Vip conta com alimentos variados e de qualidade superior, os integrantes da Xepa recebem insumos mais básicos e proteínas de segunda (rabada, dobradinha, fígado etc), em quantidade limitada.

Na primeira semana de Xepa do BBB, cada integrante do grupo tinha direito a cerca de 20 ovos, fazendo Gracyanne negociar com os colegas. Além de receber doações de ovos, ela comeu itens que não consumia há anos. No entanto, a mudança drástica de dieta resultou em alguns sintomas. "Estou comendo e vomitando", relatou, acrescentando que foi orientada pela médica do programa a consumir apenas "arroz e feijão". "Não vim aqui para ser diferente. Se estou na Xepa, estou com todo mundo", decidiu a influenciadora.

O que dizem os especialistas

Náusea, mal-estar e distensão abdominal são alguns sinais comuns enfrentados por pessoas como a sister, que alteram bruscamente a alimentação. O médico nutrólogo e gastroenterologista Fernando Guanabara explica que dietas restritivas, que excluem algum grupo de alimentos, como a de Gracyanne ou pessoas veganas/vegetarianas, podem alterar a microbiota intestinal e a produção de enzimas digestivas.

Também conhecida popularmente como flora intestinal, ela é localizada no trato gastrointestinal e composta por diversos microrganismos — bactérias, fungos e vírus — que desempenham diferentes funções no organismo, entre elas a absorção de nutrientes, a proteção contra doenças e a modulação do sistema imune.

A microbiota é moldada para fazer a digestão dos alimentos que ela está acostumada, e quando você muda esses alimentos, existe uma resposta". Fernando Guanabara Nutrólogo e gastroenterologista

Veganos e vegetarianos quando voltam a comer insumos de origem animal ou carnes também podem enfrentar os mesmos efeitos, exemplifica o especialista. "É uma forma do corpo realmente se adaptar e se proteger daquela situação, aquele desconforto momentâneo que está acontecendo", acrescenta a nutricionista clínica e esportiva Mirella Sales.

Como evitar os sintomas

Ambos os especialistas destacam que os efeitos da mudança drástica na alimentação são temporários e variam de pessoas para pessoa, mas podem ser evitados com alguns cuidados. Guanabara explica que optar por uma introdução gradual e lenta do alimento ou grupo de nutrientes pode prevenir os possíveis desconfortos.

Salles frisa que outra dica é identificar quais itens causam o quadro, como o caso de Gracyanne, que parece ser a gordura, e reduzir a ingestão deles a pequenas quantidades algumas vezes ao dia. A nutricionista também cita a possibilidade do uso de suplementos enzimáticos para auxiliar no processo e aliviar os sintomas.

A pessoa tem que se manter hidratada, evitar refeições muito ricas naquele alimento excluído temporariamente. Preferir preparos mais leves, por exemplo, grelhados e cozidos, ou opções mais leves, que tragam benefícios ao corpo". Mirella Sales Nutricionista clínica e esportiva

Os profissionais ainda concordam que experiências como a vivida por Gracyanne no BBB 25 refletem os desafios e os cuidados com mudanças na alimentação. Eles também reforçam a importância de que ajustes na dieta sejam feitos gradualmente e, de preferência, com acompanhamento profissional.

