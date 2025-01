Gracyanne Barbosa ignora alerta de médica do BBB 25 e segue dieta do grupo: 'Não vim aqui para ser diferente'

A modelo Gracyanne Barbosa, conhecida por sua dieta com 40 ovos por dia, está tendo dificuldade de se adaptar à alimentação dentro da casa do BBB 25. Nesta segunda-feira (20), ela falou com os outros participantes sobre o alerta da médica do reality após o fim da primeira semana de confinamento. A sister recebeu atenção da especialista, mas ignorou o aviso.

"Hoje a médica me chamou porque eu vomitei. Estou comendo e vomitando porque meu organismo não está acostumado (ao que está se alimentando no reality), mas de boa. Me propus a vir e já sabia o que iria comer. Não vou ficar com fome", disse.

Como a produção não está mais repondo os ovos e outros itens, os participantes precisam lidar com a divisão dos alimentos. Quem está no VIP tem direito a mais alimentos, mas os brothers na Xepa sofrem com a comida do cotidiano.

No caso de Gracy, que está na Xepa, foi orientada a comer apenas "arroz e feijão". No entanto, ela diz que não vai seguir a recomendação, porque espera que o corpo se adapte à alimentação.

"Não dá. Não vim aqui para ser diferente. Se estou na xepa, estou com todo mundo. Não vou ficar comendo a comida dos outros. Fico grata, obviamente, mas todo mundo está no mesmo barco. Vai fazer falta para todo mundo. E já, já o estômago fala 'Ah, é isso? Então tá! Acostumei'", afirmou.

