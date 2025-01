BBB 25: Saiba quantos ovos Gracyanne Barbosa comeu no 1º dia de confinamento

A musa fitness Gracyanne Barbosa é uma das participantes do BBB 25, que começou nessa segunda-feira (13). Por já ter dito em várias entrevistas antes do programa que come 40 ovos por dia, para manter a boa forma, os fãs estão curiosos como a rotina dela com a comida vai funcionar no reality global.

No primeiro dia do programa, Gracyanne foi acompanhada pelas câmeras do BBB enquanto preparava sua refeição. Até a hora do programa ao vivo começar, a ex de Belo comeu nove ovos.

Nesta primeira-semana, Gracyanne conseguiu uma vaga no VIP, mas deve passar perrengue com a comida quando estiver na xepa.

Durante o vivo, o apresentador Tadeu Schimdt chegou a brincar com Gracyanne, afirmando que ela estreou a academia do BBB 25. Defendendo-se, a musa fitness disse que, na verdade, convidou os brothers a treinarem com ela.