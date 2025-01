Mãe da filha caçula de Neymar faz boletim de ocorrência após bebê ser atacada nas redes sociais

A influenciadora digital Amanda Kimberlly, mãe da filha caçula de Neymar, Helena, de apenas seis meses, revelou na internet que fez um boletim de ocorrência após a bebê receber ataques nas redes sociais.

Em seu Instagram, a modelo recebeu um comentário de uma seguidora, sugerindo que ela tomasse a atitude: “Tá na hora da mãe da Helena ir atrás das autoridades, pois internet não é terra sem lei”, escreveu a pessoa.

Amanda respondeu dizendo que já havia feito um B.O: “Já fiz o boletim de ocorrência, quero ver essa pessoa responder isso como crime”.

Helena já foi criticada na internet por conta de boatos sobre a ausência do pai na vida dela, já que ele não aparece nas redes sociais com Amanda e a filha. Internautas também acusam Amanda de ter tido um caso com Neymar enquanto ele ainda estava com Bruna Biancardi.

Neymar ainda é pai de Davi Lucca, de 13 anos, fruto do relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, de 1 ano, com Bruna Biancardi. O jogador e Bruna, inclusive, estão à espera de mais uma menina.