Amanda Kimberlly desabafa após ataques por relação com Neymar

Amanda Kimberlly, mãe da terceira filha de Neymar, desabafou em suas redes sociais neste sábado (3) sobre seu envolvimento com o jogador. A mãe de Helena ressaltou que não se envolveu com Neymar enquanto ele estava comprometido.

Helena nasceu em julho, apenas nove meses depois de Mavie, filha de Neymar com a influenciadora Bruna Biancardi. Neymar e Bruna chegaram a romper o relacionamento durante a gestação de Mavie, mas reataram em julho.

A proximidade dos nascimentos das duas bebês levou internautas a questionarem uma nova possível infidelidade do atleta. Amanda Kimberlly negou que Neymar tenha traído Bruna com ela.

“Será a primeira e a última vez que venho aqui falar desse assunto. NÃO, eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava em um relacionamento, pelo menos PARA MIM, foi esclarecido que TODOS os envolvidos estavam SOLTEIROS”, afirmou.

Ela ressaltou que está solteira desde janeiro de 2023 e que também não foi infiel com seu antigo companheiro. “Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar na minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram… Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã”, disse.

Além de Mavie e Helena, Neymar também é pai Davi Lucca, de 12 anos, fruto de um romance do jogador com Carol Dantas.

QUEM É AMANDA KIMBERLLY

Amanda Kimberlly é uma modelo brasileira que teve um rápido envolvimento com Neymar em 2023. Os boatos da gravidez surgiram em janeiro, quando ela estava aproximadamente três meses de gestação.

Com um perfil mais discreto, a jovem mantinha uma conta privada na rede social Instagram, mas a tornou pública após surgirem os rumores de gravidez e ganhou milhares de seguidores.