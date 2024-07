Bruna Biancardi fala sobre decisão de perdoar Neymar após confirmar volta com jogador

A influenciadora Bruna Biancardi e o jogador Neymar retomaram o relacionamento. A confirmação partiu da própria Bruna, que utilizou os stories do Instagram para encerrar os rumores sobre o romance e explicar os motivos pelos quais decidiu voltar com o atleta mesmo após as traições frequentes dele.

"Ele já errou muito comigo e sabe disso. Mas aposto que já erraram com você ou que você já errou com alguém. A diferença é que a nossa vida é exposta. Conheço histórias iguais e piores - não estou normalizando, afinal ninguém gosta de passar por isso", iniciou ela, comentando sobre o julgamento que recebe nas redes sociais.

Segundo Bruna, todo o processo que levou ao retorno do relacionamento "não foi fácil". "Ficamos longos meses separados e depois de muitas conversas decidimos em julho voltar e vou viver e isso intensamente como sempre fiz", revelou.

Bruna e Neymar encerraram o noivado em novembro de 2023, quando os rumores de traição ficaram ainda mais fortes. Na época, Bruna chegou a negá-los, mas fotos e vídeos mostraram Neymar acompanhado de outras mulheres.

Agora, ela complementa que entende a irritação de parte dos seguidores. "Ninguém erra por ser bom, eu não posso levar a culpa por algo que não fiz. Se algo der errado, eu fiz minha parte. Entendo as pessoas ficarem irritadas por terem me 'apoiado' e agora eu estar com ele novamente", opinou.