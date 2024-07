Após três anos de obras, influenciadora Virgínia Fonseca mostra casa nova; veja vídeo

Virgínia, Zé Felipe e as duas filhas do casal se mudaram para a nova mansão em Goiânia, nesta segunda-feira (29). As obras do local de 7 mil metros quadrados duraram cerca de três anos. Nas redes sociais, a influenciadora compartilhou que o novo lar já foi abençoado.

"Hoje é o dia! Depois de três anos, vamos para a nossa casa! Padre Marcos já foi lá abençoar a casa", contou. O sacerdote já batizou outros bens do casal.

Veja também Zoeira Ana Paula Arósio ressurge em publicidade para rede de farmácia no Brasil; veja cachê Zoeira Entenda por que Logan envelhece no filme transmitido na TV Globo

Além da influenciadora, do cantor e dos filhos, a mãe de Virgínia também morará na mansão. A influenciadora, que está grávida de José Leonardo, agradeceu a Deus pela nova conquista. "Vai ser aqui que vamos criar nossos filhos e se Deus nos permitir, viver pro resto de nossas vidas!!! Aqui é nosso lar, do jeito que sempre sonhamos… Somos gratos a Deus por nos abençoar tanto, com uma casa linda, uma família linda, um trabalho que amamos, por termos saúde, enfim, são muitas bençãos e nós só temos que agradecer mesmo", escreveu.

O terreno completo da casa conta com 7 mil metros quadrados, sendo cercado por uma floresta. O novo lar dos famosos conta ainda com sete suítes, brinquedoteca, estúdio de gravação, spa, salão de beleza, sauna, adega, entre outras comidades. Embora tenha quarto para funcionários, Virginia explicou que nenhum funcionário dorme na mansão.

Veja vídeo de mansão

Confira espaços da mansão