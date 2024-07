Virgínia Fonseca deve se mudar para nova mansão ainda neste mês: 'Se Deus quiser'

A influenciadora digital Virgínia Fonseca revelou que irá se mudar ainda em julho para a nova mansão que está construindo em Goiânia, Goiás, com a família, o cantor Zé Felipe, e as filhas Maria Alice e Maria Flor, conforme o jornal “O Globo”.

“Esse mês a gente se muda, se Deus quiser”, disse a empresária, que está grávida do terceiro filho, José Leonardo.

Desde que iniciou a construção do imóvel, Virgínia compartilha todos os passos com os seguidores. O imóvel terá muitos detalhes luxuosos, como um telão na piscina de borda infinita, cascata, horta e entrada de garagem privativa dando acesso direto ao quarto do casal.

A propriedade também abriga sete suítes, amplo closet, banheira, banheiros, spa, sala de massagem, academia, paredes de granito, pias de pedra, ofurô, jardim de inverno, área de lazer, brinquedoteca e churrasqueira em um terreno tem área total de 7 mil m².