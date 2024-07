Ana Paula Arósio ressurge em publicidade para rede de farmácia no Brasil; veja cachê

A atriz Ana Paula Arósio voltou a ser um dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (29). A ex-global participou de uma publicidade para uma rede de farmácia em parceria com uma marca de suplementos, em parceria com uma rede de farmácias. O último trabalho da artista foi em 2010.

"O suficiente para matarmos a saudade? Infelizmente, ainda não", diz a publicação que antecipou o comercial. Conforme o F5, da Folha de S. Paulo, a atriz recebeu o cachê de R$ 700 mil.

Nas redes sociais, internautas comentaram a aparição da estrela. "Ana Paula Arósio sendo flagrada, após anos de sumiço. E segue linda", escreveu um internauta. "Ana Paula Arósio está viva e está em São Paulo", comentou outra. Uma usuária do X comentou sobre a beleza da artista. "É claro que a Ana Paula Arósio sai bem em foto distraída", escreveu.

Quem é Ana Paula Arósio

Ana Paula, que atualmente mora na Inglaterra com o marido, Henrique Plombon Pinheiro, vive uma vida longe dos holofotes há alguns anos. A atriz abandonou a carreira, após ter feito sua última aparição na série 'Na Forma da Lei', que foi ao ar em 2010.

Veja também Zoeira Em documentário 'Um Beijo do Gordo', Adriane Galisteu revela que perdeu aposta para Jô Soares Zoeira Morre Erica Ash, atriz de 'Todo Mundo em Pânico', aos 46 anos

Além dos trabalhos televisivos, como 'Terra Nostra' (2000) e 'Páginas da Vida' (2007), Ana Paula participou de mais dois filmes: 'A Floresta Que Se Move' (2015) e 'Primavera' (2022). No entanto, sua última aparição na televisão foi durante um comercial para um banco, em 2020, onde a atriz brincava sobre o próprio sumiço dos holofotes.

Em janeiro, a minissérie Hilda Furacão, produzida pela TV Globo em meados de 1998, voltou aos holofotes nas redes sociais. A obra, protagonizada por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro, viralizou no TikTok, graças as cenas de romance entre o casal.