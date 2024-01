Saiba por onde anda Ana Paula Arósio, de 'Hilda Furacão', que virou fenômeno no TikTok gringo

A minissérie Hilda Furacão, produzida pela TV Globo em meados de 1998, voltou aos holofotes nas redes sociais. A obra, protagonizada por Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro, viralizou no TikTok, graças as cenas de romance entre o casal.

Diversos usuários da plataforma chinesa chegaram a pedir a versão legendada da minissérie brasileira. Dentre os comentários, surgem pedidos em inglês, espanhol e até alemão.

Contudo, apesar do sucesso, Ana Paula, que atualmente mora na Inglaterra com o marido, Henrique Plombon Pinheiro, vive uma vida longe dos holofotes há alguns anos. A intérprete da personagem — que dá nome a obra — se tornou um dos grandes nomes que marcaram a teledramaturgia nacional entre a década de 1990 e 2000. Porém, a atriz abandonou a carreira, após ter feito sua última aparição na série 'Na Forma da Lei', que foi ao ar em 2010.

Além dos trabalhos televisivos, como 'Terra Nostra' (2000) e 'Páginas da Vida' (2007), Ana Paula participou de mais dois filmes: 'A Floresta Que Se Move' (2015) e 'Primavera' (2022). No entanto, sua última aparição na televisão foi durante um comercial para um banco, em 2020, onde a atriz brincava sobre o próprio sumiço dos holofotes.

Apesar dos pedidos por uma nova versão da minissérie, em 2015, durante uma entrevista concedida à revista Cláudia, Ana Paula enfatizou que o retorno à televisão é remoto. “Na verdade, não penso em voltar para um veículo ou outro. O papel tem que me interessar. Se for bacana, com gente legal, que dê tesão, volto para a TV ou teatro daqui, ou da China”, afirmou.