Morre Christian Oliver, ator de 'Speed Racer' e 'Indiana Jones', em acidente de avião com as filhas

O ator Christian Oliver, de 51 anos, conhecido por papéis em 'Speed Racer' e 'Indiana Jones e a Relíquia do Destino', e suas duas filhas, morreram um acidente de avião nessa quinta-feira (4). Informações são da NBC News.

Conforme a emissora norte-americana, que ouviu a polícia de São Vicente e Granadinas, no sul do Caribe, o pequeno avião que transportava Christian e as filhas, Madita Klepser, 10, e Annik Klepser, 12, enfrentou dificuldades e pousou no mar.

Também estava a bordo o piloto e dono da aeronave, Robert Sachs. Ele também faleceu no acidente.

O grupo havia decolado de Bequia, uma pequena ilha em São Vicente e Granadinas, rumo a Santa Lúcia, também no Caribe. Os corpos, tanto do piloto como dos passageiros, foram retirados de dentro do avião pela guarda costeira e levados para um necrotério, onde a autópsia determinará, oficialmente, a causa das mortes.

Dias antes, Oliver havia postado uma foto de pôr do sol na praia em seu perfil do Instagram, desejando aos seguidores um feliz ano novo, "de algum lugar do paraíso”.

Carreira

Christian também participou de filmes como 'O Segredo de Berlim' (2006), 'Operação Valquíria' (2008) e 'Os Três Mosqueteiros' (2011). Além disso, integrou o elenco da série 'Sense8', em 2015.