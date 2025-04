Previsão do signo de Aquário para hoje, 5 de abril

.

Sua autenticidade está em alta, mas é preciso equilibrar liberdade com responsabilidade. A energia de Urano inspira mudanças, mas o aspecto com a Lua pede que você leve em conta os sentimentos envolvidos. Construa novas conexões sem desrespeitar as antigas. No trabalho, ideias originais podem surpreender positivamente, mas busque apoio antes de implementar mudanças drásticas. No amor, mostre seu lado inventivo e aberto, mas respeite as necessidades emocionais do parceiro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.