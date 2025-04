Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (05/04)?

Mais um programa "É de Casa" vai ao ar neste sábado (5). Apresentado por Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete, a produção irá ao ar às 8h30, após o "Pequenas Empresas & Grandes Negócios".

Na atração, o público acompanhará a entrevista com o convidado especial Jonas Bloch. No programa, irão relembrar personagens marcantes que Jonas já viveu na tela da TV Globo e descobrir os projetos atuais do ator

Veja também Zoeira Ex-Chiquititas acusam Júlia Gomes de arrogância e falam que 'é fácil se fazer de vítima' Zoeira Leandra Leal encerra contrato de 30 anos com a Globo e anuncia saída da emissora: ‘Nova fase’

Que horas começa o 'É de Casa' hoje (05)?

O "É de Casa" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, e está previsto para acabar às 11h45.

Dicas sobre os mais variados temas, como beleza, artesanato, culinária, serviço e entretenimento, além de notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo com Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.