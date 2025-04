Previsão do signo de Sagitário para hoje, 5 de abril

.

Signo de Sagitário hoje

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (05/04)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.



Aproveite a onda de liberdade emocional para se reconectar com seus desejos. Conversas inspiradoras podem trazer insights sobre seu propósito, então mantenha a mente aberta. Lembre-se de que agir com responsabilidade não é sinônimo de perder a espontaneidade. No trabalho, aposte na inovação e nas ideias ousadas, mas mantenha os pés no chão para garantir resultados concretos. No amor, deixe a sinceridade fluir, mostrando seus sentimentos de forma leve e autêntica.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.