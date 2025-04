Previsão do signo de Peixes para hoje, 5 de abril

.

Signo de Peixes hoje

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (05/04)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.



O céu te inspira a expressar suas emoções com mais clareza, sem se esconder atrás de medos ou inseguranças. Aproveite a harmonia com Vênus para fortalecer laços afetivos e cultivar relações sinceras. Agir com empatia e verdade abrirá portas inesperadas. No trabalho, use sua sensibilidade para criar conexões positivas, mas cuide para não absorver responsabilidades que não são suas. No amor, demonstre seus sentimentos de maneira leve e acolhedora, valorizando a troca afetiva.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.