Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 5 de abril

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.



Um novo caminho pode se abrir a partir de uma conversa sincera. Use sua habilidade de comunicar para fortalecer laços e criar novas parcerias. Não se prenda ao que já está estabelecido; permita-se inovar sem perder a coerência com sua essência. No trabalho, compartilhe ideias e explore oportunidades que surgirem de diálogos inesperados. No amor, permita que a leveza das palavras construa pontes e não barreiras, demonstrando interesse genuíno pelas emoções do outro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.