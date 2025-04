Previsão do signo de Leão para hoje, 5 de abril

.

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.



A coragem de mudar está presente, mas não basta agir por impulso. Reflita sobre o que quer alcançar e deixe que suas decisões estejam alinhadas com seus valores. Abra espaço para parcerias que respeitem sua autenticidade e inspirem crescimento mútuo. No trabalho, aproveite a energia criativa para liderar projetos com confiança, mas sem subestimar a opinião dos outros. No amor, demonstre seus sentimentos com intensidade, mas respeite o espaço e o tempo do outro para se expressar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.