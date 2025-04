Previsão do signo de Libra para hoje, 5 de abril

.

Uma relação pode ganhar novos contornos a partir de um diálogo franco. Seja sincero sobre o que sente, mas também esteja disposto a ouvir o outro lado. A harmonia se constrói quando há equilíbrio entre o dar e o receber, sem perder sua identidade. No trabalho, procure equilibrar colaboração e iniciativa própria, sem depender exclusivamente da aprovação alheia. O amor ganha força quando há troca genuína e a busca por resolver os desafios juntos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.