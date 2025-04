Previsão do signo de Áries para hoje, 5 de abril

.

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (05/04)

A vida te chama a tomar decisões ousadas, mas com consciência de onde quer chegar. Aproveite a energia de Marte e Mercúrio para agir com sabedoria, evitando impulsos que possam gerar arrependimentos. Deixe sua autenticidade transparecer nas conexões, fortalecendo laços verdadeiros. No trabalho, aproveite o momento para inovar com responsabilidade, criando estratégias que unam coragem e planejamento. Nos relacionamentos, esteja aberto para conversas francas que aprofundem os vínculos, evitando atitudes impulsivas que possam gerar mal-entendidos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.