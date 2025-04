Previsão do signo de Escorpião para hoje, 5 de abril

.

Signo de Escorpião hoje

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (05/04)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste.



Seja corajoso ao encarar as próprias emoções. O céu pede que você compreenda os padrões que se repetem e tome decisões conscientes para romper ciclos negativos. Abra-se para explorar sua vulnerabilidade de maneira segura e construtiva. No trabalho, use sua intensidade para mergulhar em projetos que exijam dedicação e foco, mas evite conflitos desnecessários. No amor, aprofunde-se nas emoções compartilhadas, mas sem sufocar o parceiro com expectativas excessivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.