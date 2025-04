BBB 25: Emparedado, Maike volta a flertar com Renata e bailarina questiona intenções do brother com ela

Após a formação do 13º Paredão do Big Brother Brasil 25, na noite dessa sexta-feira (4), Renata, Maike e João Pedro conversavam no gramado da casa quando o nadador voltou a flertar com a bailarina, reafirmando estar em uma prova de resistência com ela. "O outro você deixa na prova de resistência mais longa do Big Brother", comentou.

Renata respondeu acreditando que o amigo estava se referindo a uma dinâmica do jogo, mas ele negou: "Eu vou sair e ela [a prova] não vai acabar", reforçou, aos risos.

Tendo percebido do que se tratava, a cearense, então, rebateu: "Nem sabe se você vai querer quando sair daqui, como vai ser sua vida", disse ela. Sorrindo, Maike olhou para o amigo, João Pedro, e afirmou: "Vou querer muito".

Em seguida, o emparedado devolve a pergunta para a bailarina, que sorri e dispara: "Se você voltar, eu respondo".

João Pedro tentou, ainda assim, obter uma resposta da cearense, mas apenas ouviu que o representante comercial não quis revelar suas reais intenções. "É que é uma parada íntima, mas são as melhores, sempre", garantiu Maike.

Quem está no Paredão do BBB 25?

Daniele Hypólito, João Pedro e Maike estão no 13º Paredão do BBB 25, formado na noite dessa sexta-feira (4).

Em semana de "Modo Turbo", a líder, Vitória Strada, decidiu colocar um dos gêmeos na berlinda. Em consenso, Maike e Joselma, por consequência da Prova do Líder, escolheram Dani para disputar a permanência na casa. Por fim, em votação no Confessionário, a Casa decidiu que Maike também enfrentaria o Paredão.

O mais votado pelo público deixará a casa mais vigiada do Brasil neste domingo (6).