Katy Perry estaria arrependida de 'espetáculo' em viagem ao espaço, diz jornal

Após enfrentar críticas inesperadas pela viagem ao espaço a bordo do foguete New Shepard, a cantora Katy Perry estaria arrependida da forma como o evento foi publicizado, segundo reportagem do jornal britânico Daily Mail. A artista e outras quatro mulheres completaram, na última segunda-feira (14), o primeiro voo suborbital com tripulação exclusivamente feminina.

A viagem foi organizada pela Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, CEO da Amazon, que oferece viagens de turismo espacial desde 2021. O foguete decolou do oeste do Texas, nos Estados Unidos e subiu mais de 100 quilômetros de altitude, cruzando a linha de Karman — que marca a fronteira com o espaço sideral, de acordo com uma convenção internacional.

O passeio durou cerca de dez minutos e teve repercussão negativa entre o público. Uma fonte ouvida pelo Daily Mail afirmou que as críticas foram inesperadas para a artista e desanimadora para o restante da tripulação.

“Katy não se arrepende de ir ao espaço. Isso foi transformador. Mas ela se arrepende de ter feito dessa viagem um espetáculo”, declarou o informante.

Enquanto estava em microgravidade, Katy Perry posou para uma câmera mostrando sua margarida — Daisy em inglês, o nome da filha de quatro anos da artista — e uma lista com as músicas da próxima turnê. Ela também chegou a cantar “What a wonderful world”, de Louis Armstrong.

Além disso, antes de descer da cápsula, ela ergueu a margarida para o céu e, em seguida, ajoelhou-se e beijou o chão. “Ir ao espaço é incrível e eu queria ser um exemplo de coragem, mérito e bravura”, disse a cantora ao sair da cápsula.

Esses são alguns dos momentos dos quais a cantora se arrepende, segundo o insider. Ela inclusive gostaria que as imagens de dentro da cápsula nunca tivessem sido divulgadas.

Celebridades como a cantora Kesha e as atrizes Emily Ratajkowski, Olivia Wilde, Olivia Munn e Amy Schumer também criticaram publicamente a cantora pop. A marca de fast food Wendy’s também fez comentário debochado sobre o assunto.

As críticas ao evento abordaram diferentes aspectos, entre eles os impactos ambientais. Mesmo sem emissão direta de carbono, o foguete da Blue Origin libera vapor d’água como subproduto.

À BBC, a professora Eloise Marais, especialista em Química Atmosférica e Qualidade do Ar da University College London, explicou que isso pode contribuir para o aquecimento global e a destruição da camada de ozônio.

Com isso, internautas apontaram a contradição da cantora ao participar da viagem, uma vez que ela tem um histórico de ativismo ambiental.

Ainda de acordo com a fonte, Katy Perry está “chateada com a resposta decepcionante” do público. “Apesar das acusações, ela ainda é uma ambientalista”, disse.

A viagem espacial, de acordo com o TechCrunch, custa US$ 150 mil por pessoa — cerca de R$ 882 mil.

Além de Perry, embarcaram no voo a apresentadora Lauren Sánchez, noiva do bilionário Jeff Bezos, a co-apresentadora do programa “CBS Mornings” Gayle King, a pesquisadora científica Amanda Nguyen, a ex-cientista de foguetes da Nasa Aisha Bowe e a produtora cinematográfica Kerianne Flynn.

