Cissa Guimarães fala sobre morte do filho caçula: 'Nunca vou ser 100% feliz de novo'

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães comentou sobre a morte do filho caçula, Rafael Mascarenhas durante a participação no programa "Sem Censura", da TV Brasil, na última sexta-feira (18). Em uma edição especial, o programa homenageou a artista pelos seus 68 anos.

O filho de Cissa morreu aos 18 anos, em 2010. Ele foi vítima de um atropelamento em um túnel, no Rio de Janeiro.

Veja também Zoeira Cissa Guimarães fala sobre soltura de homem envolvido em atropelamento de seu filho: 'Retrocesso'

"É a pior dor do mundo, é a coisa mais difícil. Tem dias que estou um pano de chão velho. Não é uma coisa que 'aprendi e está tudo tranquilo'. Não! Não superei. Nada. Aliás, essa palavra, superação, me dá um pouquinho de irritação", comentou.

A atriz descreveu a morte do filho como uma "amputação".

"Tenho um coração amputado, eu sou uma mulher amputada. Eu sou uma mulher aleijada e tenho a certeza de que nunca mais serei 100% feliz, mas acho que posso ser 70% e vou correr pra caramba atrás disso, porque essa é minha missão aqui" Cissa Guimarães Atriz e apresentadora

Além de Pedro, Cissa é mãe de João Velho e Tomás Velho. Ela tem três netos: José, Aurora e Filipa.

"Meu filho me ensinou muito durante a vida dele, com seus 18 anos de idade e [ainda] me ensina. Todos os dias agradeço a ele a pessoa que eu sou. [...] Não perdi nada, eu só ganhei. Ganhei 18 anos do maior amor do mundo", concluiu.