Viver Sertanejo tem especial sobre instrumentistas neste domingo (15)
Programa relembra histórias e destaca a viola e o violão na música sertaneja.
O Viver Sertanejo deste domingo (15) apresenta uma edição especial dedicada aos instrumentistas que ajudam a construir a identidade do gênero.
O programa relembra participações de artistas e celebra a viola, o violão e trajetórias marcadas pela música desde a infância.
Entre os destaques está Bruna Viola, que recorda o início da carreira aos dez anos, quando ganhou o primeiro violão e decidiu seguir pela viola caipira.
A dupla Mayck & Lyan também participa, com uma versão de “Beat It”, de Michael Jackson, adaptada para o instrumento.
A edição reúne ainda nomes como Di Paullo & Paulino, Edson & Hudson, Rio Negro & Solimões, Guilherme & Benuto, César Menotti & Fabiano, Diego & Victor Hugo, Michel Teló e Bruno & Marrone, além de histórias pessoais sobre os primeiros contatos com a música.
Que horas começa o programa ?
Apresentado por Daniel, o programa vai ao ar neste domingo (15) as 10h15, após o Globo Rural, na TV Globo.