Que horas começa o 'Globo Rural' deste domingo (15/02)?

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (15), na TV Globo. Apresentado por Nélson Araújo e Helen Martins, o programa começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte".

As notícias sobre a vida no campo e o agronegócio serão destaques nas reportagens especiais da atração de todos os domingos.

A produção aborda assuntos como a criação de animais, o andamento das safras, as cotações do mercado, entre outros que foram destaques na semana.

Que horas começa o "Globo Rural" hoje (15)?

O "Globo Rural" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, com encerramento previsto para as 10h05.