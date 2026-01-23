Diário do Nordeste
Agro do Ceará entrega pacote de propostas para Assembleia Legislativa

Uma das propostas pedirá indenização automática a consumidores rurais por interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Escrito por
Victor Ximenes producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:22)
Victor Ximenes
Legenda: Amilcar Silveira, presidente da Faec.
Foto: Divulgação/CNA

De olho em novos flancos de crescimento para o agro cearense, a Faec (Federação da Agricultura e Pecuária) entregará, na segunda-feira (26), um pacote de propostas legislativas em áreas estratégicas para o setor.

As propostas serão formalmente repassadas pelo presidente da Faec, Amílcar Silveira, ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldigueri, em reunião prevista para ocorrer pela manhã.

Segundo a Federação, as medidas contemplam as cadeias da fruticultura irrigada, pecuária leiteira, carcinicultura e piscicultura e miram "a modernização do ambiente de negócios, redução da burocracia, incentivo à formalização, segurança jurídica e liberdade de empreender". 

Entre os pontos levantados, estão:

  • Indenização automática a consumidores por interrupções no fornecimento de energia elétrica.
  • Modernização do ambiente regulatório
  • Incentivo à interiorização da carcinicultura
  • Criação de um tribunal administrativo ambiental
