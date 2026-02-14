Veja quem ganhou a Prova do Anjo do BBB 26 deste sábado (14)
O anjo poderá imunizar dois participantes se escolher ganhar o segundo poder
Gabriela venceu a Prova do Anjo do Big Brother Brasil 26 na tarde deste sábado (14). A dinâmica funcionou como um jogo de tabuleiro.
Para o Castigo do Monstro, a sister escolheu Alberto Cowboy.
Seguindo a ordem do sorteio feito previamente, os brothers escolhiam um celular, que revelava se o participante avançava ou não no jogo.
Os primeiros a avançarem nas casas do tabuleiro foram Ana Paula, Boneco, Jordana, Solange, Milena, Juliano, Gabriela e Maxiane.
A opção será dada ao Anjo neste domingo (15), quando ele terá de escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma segunda imunidade para alguém.