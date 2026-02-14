Altas Horas não será exibido este sábado (14); saiba motivo
Exibição será suspensa neste 14 de fevereiro.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
O Altas Horas não será exibido neste sábado (14) pela TV Globo. O motivo é a transmissão especial do Carnaval 2026.
A atração, que é comandada pelo apresentador Serginho Groisman, tem previsão de retorno a partir da semana que vem, com os tradicionais convidados.
Programação da Globo de hoje, sábado (14)
- 20h30 - Jornal Nacional
- 21h10 - Três Graças (novela)
- 21h55 - Big Brother Brasil (reality)
- 22h25 - Carnaval Globeleza.
