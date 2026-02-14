Diário do Nordeste
Altas Horas não será exibido este sábado (14); saiba motivo

Exibição será suspensa neste 14 de fevereiro.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Apresentador Serginho Groisman acenando.
Legenda: Será exibido o Carnaval Globeleza no lugar do programa Altas Horas, deste sábado.
Foto: Globo/Bob Paulino.

O Altas Horas não será exibido neste sábado (14) pela TV Globo. O motivo é a transmissão especial do Carnaval 2026.

A atração, que é comandada pelo apresentador Serginho Groisman, tem previsão de retorno a partir da semana que vem, com os tradicionais convidados.

Programação da Globo de hoje, sábado (14)

  • 20h30 - Jornal Nacional
  • 21h10 - Três Graças (novela)
  • 21h55 - Big Brother Brasil (reality) 
  • 22h25 - Carnaval Globeleza.
